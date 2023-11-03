Владимир Рогов рассказал о своем пути на историческую Родину

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Владимир точно понимает свою идентичность и не признает пропагандируемый сепаратизм. Он не боится говорить правду и выражать собственную позицию, несмотря на встречавшиеся в его жизни угрозы и даже похищение.
Владимир Рогов — член Общественной палаты Российской Федерации. О своем пути домой, в Россию, он рассказал известному журналисту Александру Малькевичу для проекта о ярких людях освобожденных территорий «Путь домой».
Медийное лицо Запорожской области
Сегодня Владимир Рогов является членом главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, председателем движения «Мы вместе с Россией». Но свой путь домой, в Россию, он начал задолго до текущих событий и начала специальной военной операции (СВО). В 2003 году Владимир Рогов основал молодежную организацию «Славянская гвардия», направленную на «взаимодействие славян между собой». «Славянская — потому что славяне — градообразующая нация в Европе, их больше, чем всех остальных европейских народов, вместе взятых. А русские — это хребет славянства как такового. Соответственно, если вы себя идентифицируете со славянами, почему вы тогда антирусские? Это уже шизофрения!» — рассуждает Рогов.
«Ночью в чужой машине… в лес с мешком на голове и в наручниках — плохая примета»: история о похищении
В 2014 году Владимир Рогов поддержал «антимайдан», чем и привлек к себе большое внимание со стороны настроенных против России сил.
Как вспоминает сам Рогов, 8 марта «мирно», «в рамках действующего законодательства» должен был пройти первый «Марш вежливых запорожцев» против переворота и в защиту своих прав. И накануне этого события случилось то, что он не мог предугадать, — его похищение прямо из машины. «Останавливают водителя, проверяют документы… И вдруг я чувствую, меня выдергивают из машины сразу… в какое-то мгновение ока! Ну, работали профессионалы… Мешок на голову, в какое-то холодное помещение, двое с лишним суток я там просидел», — рассказывает Владимир. Спустя указанное время избитого Рогова отпустили — «выкинули в лесу» со словами «вот там твоя „Рашка“, иди, вернешься — отдадим „правосекам“, порежут». Вышел мужчина «в село Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской губернии».
С тех пор до февраля 2022 года Владимир Рогов не мог вернуться в родную область.
Но правда на израненную землю смогла просочиться
«Правда — наше главное оружие», — с уверенностью говорит Рогов. Вопреки невозможности жить, работать, вести общественную деятельность «дома», мужчина не оставил свои взгляды и убеждения. Владимир продолжил активность в социальных сетях, где делился с читателями достоверной информацией, той самой правдой, которая способна победить даже спустя десятки лет сепаратизма и пропаганды.
Искажение истории
В период с 2010 по 2014 год Владимир Рогов на общественных началах был советником министра образования Украины. «У меня был бизнес выше среднего. Чтобы никто меня в коррупции не обвинял, я сказал: все, зарплату не получаю», — поясняет мужчина.
Рогов снова взял на себя направление работы, связанной с молодежью, а именно занялся возвращением в учебники понятия Великой Отечественной войны. «Великая Отечественная была превращена сначала во Вторую Мировую, потом в советско-немецкую, потом в коммуно-нацистскую. И главная причина войны — то, что страшные коммунисты напали на неплохих нацистов, а главная задача была взять под контроль территорию Украины — одних и вторых», — рассказывает Владимир о состоянии образовательной системы Украины в озвученный период.
В качестве решения этой проблемы, восстановления памяти и советского наследия Рогов стал изготавливать и бесплатно раздавать Георгиевские ленточки с указанием на них разных городов Украины.
«Слава Богу и ПВО России»
Владимир Рогов не боится выражать свои мысли в особом ключе, ему принадлежат многие яркие изречения, характеризующие обстановку на Украине, среди которых и диагноз политического состояния страны: «Политическое украинство — это психиатрическое заболевание, которое смертельно опасно для всех: и для его носителя, в первую очередь, и для тех, кто его окружает». И аббревиатура, выраженная своеобразной «игрой букв» — УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. Последнее определяет, что «выходцы» из этих регионов занимают руководящие должности в стране.
«Слава Богу и ПВО России» — так называемая Роговым «народная мудрость», сложившаяся во время освобождения Запорожской области — родного края Владимира, которая стала уже устойчивым выражением.
«Вперед — поражение, вперед — поражение. И так до победы!»
Словами Мао Цзэдуна Владимир Рогов описал свой путь домой, который до сих пор продолжается. «Мы еще на марше, потому что в родной мой город Запорожье, областной центр, вот именно в тот Александровск, который я люблю, в то Запорожье, которое является родным, где провел свыше 30 лет своей жизни, я еще вернуться не могу… У нас было много поражений за эти 30 лет на самом деле, но то, что будет победа, — сомнений нет ни у кого», — делится мужчина.
Владимир неустанно ждет встречи с родной землей, где прошла большая часть его жизни и остались могилы близких. Вместе с этим он готов «возвращать в состояние адекватное» отравленных «политическим украинством» и «вместе восстанавливать цветущий Запорожский край, каким он всегда был, есть и будет в составе большой единой России».