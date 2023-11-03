В России будут развивать новое направление — природоподобные технологии

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится о необходимости разработки и утверждения плана развития новых технологий.
Правительству также поручено создать передовую научную инфраструктуру, обеспечить кадровые ресурсы и провести научные исследования в данной области. Они также должны определить источники финансирования для успешной реализации задуманного проекта, пишет ИА RuNews24.ru.