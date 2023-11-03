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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В России будут развивать новое направление — природоподобные технологии

3 ноября 2023, 06:35
В России планируется разработать и продвигать новое направление — природоподобные технологии. Главная цель этого направления — использовать естественные принципы для создания технологий, которые не наносят вред окружающей среде.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится о необходимости разработки и утверждения плана развития новых технологий.

Правительству также поручено создать передовую научную инфраструктуру, обеспечить кадровые ресурсы и провести научные исследования в данной области. Они также должны определить источники финансирования для успешной реализации задуманного проекта, пишет ИА RuNews24.ru.

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