В Омской области сменят директора детдома после скандала с воспитанницами

Напомним, в Большеуковском доме детства 16-летняя староста группы избила другую воспитанницу интерната и заставила ее мыть унитаз голыми руками. Позже стало известно, что зачинщица конфликта угрожала и другим детям, для этого девушка даже приобрела пневматический пистолет. Сейчас делом занимается следком, а девочку, пострадавшую в результате конфликта, перевели в другой интернат.