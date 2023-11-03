В Омской области сменят директора детдома после скандала с воспитанницами

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
В Большеуковском детском доме сменят руководителя после скандала с воспитанницами, сообщил вчера, 2 ноября, министр образования Омской области Иван Кротт в своем телеграм-канале.
«Сейчас мы занимаемся кадровым вопросом — в учреждении будет новый руководитель, решаем вопрос о привлечении клинического психолога, обязательно введем кураторство в учреждении и пропишем программу сопровождения. Еще один важный момент, над которым сейчас работаем, — создание наблюдательного совета при учреждениях для детей-сирот, в который бы вошли независимые обученные эксперты, способные профессионально разбираться в конфликтных ситуациях», — рассказал министр.
Накануне Иван Кротт встретился с московским юристом Никитой Сорокиным, который изначально и привлек внимание к ситуации в доме детства.
Напомним, в Большеуковском доме детства 16-летняя староста группы избила другую воспитанницу интерната и заставила ее мыть унитаз голыми руками. Позже стало известно, что зачинщица конфликта угрожала и другим детям, для этого девушка даже приобрела пневматический пистолет. Сейчас делом занимается следком, а девочку, пострадавшую в результате конфликта, перевели в другой интернат.