В омской «Мельнице» директора сменил ликвидатор

В обществе с ограниченной ответственностью «Мельница», прописанном в Омске на улице Сибирская, сменилось руководство. Вместо директора Светланы Алиевой фирмой теперь управляет ликвидатор Наталия Исаева. Это связано с изменением статуса компании: как писал Город55, 26 октября было подано заявление о ликвидации «Мельницы» как юридического лица.