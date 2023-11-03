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Владелица автосервиса стала руководителем омской фирмы, продающей муку

В омской «Мельнице» директора сменил ликвидатор

3 ноября 2023, 04:44
Фото: 1MI

Владелица автосервиса стала руководителем омской фирмы, продающей муку

Компания проходит процедуру ликвидации «по собственному».

В обществе с ограниченной ответственностью «Мельница», прописанном в Омске на улице Сибирская, сменилось руководство. Вместо директора Светланы Алиевой фирмой теперь управляет ликвидатор Наталия Исаева. Это связано с изменением статуса компании: как писал Город55, 26 октября было подано заявление о ликвидации «Мельницы» как юридического лица.

— Статус компании: Действующая, — уточняется в официальном сообщении. — Находится в стадии ликвидации (ЕГРЮЛ, 02.11.2023).

ООО «Мельница» специализируется на оптовой торговле мукой и макаронными изделиями, но работает себе в убыток: по итогам 2022 года расходы превысили доходы на 4 млн рублей. Уставный капитал ООО принадлежит торговым домам «Евразия» и «Полюс». Бенефициары компании — Павел Моляренко и Руслан Мадинов.

Отметим, что Наталия Исаева занимает пост директора в юридической фирме «Щит и меч», прописанной в Омске на улице Бетховена. Она же является единственным учредителем ООО «М-Стайл», которое занимается ремонтом автомобилей.

Омская «Мельница» начала самоликвидацию
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Мельница
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