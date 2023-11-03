В Омском районе матери шестерых детей вручили медаль

На вручении медали Ирина Дереча присутствовала вместе с сыном, дочерью и мужем Дмитрием Симейкиным. Вместе супруги воспитывают шестерых детей — двух сыновей и четырех дочерей: 17-летнего Даниила, 11-летнего Тихона, 9-летнюю Иулианию, 8-летнюю Анну, 5-летнюю Марию и 3-летнюю Полину. В администрации Омского района отметили, что семья считается образцовой. Старшие дети хорошо учатся в школе, занимаются спортом и музыкой. Сама Ирина Дереча сейчас домохозяйка, ее супруг Дмитрий Симейкин — сотрудник охраны.