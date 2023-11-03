В Омском районе матери шестерых детей вручили медаль

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Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:57
Вчера, 2 ноября, глава Омского района Геннадий Долматов вручил медаль «Материнская слава» жительнице поселка Иртышский Ирине Дереча. Награда многодетной матери присуждена распоряжением Губернатора Омской области. Церемония вручения прошла в администрации района.
«Дать детям жизнь и вырастить их настоящими людьми — нелегкий, но благородный труд. Именно мама во многом предопределяет духовно-нравственное развитие ребенка. От всей души поздравляю замечательную семью с получением почетной госнаграды. Пусть дети радуют своими достижениями, всегда дарят заботу и внимание!» — отметил глава пригородной администрации Геннадий Долматов.
На вручении медали Ирина Дереча присутствовала вместе с сыном, дочерью и мужем Дмитрием Симейкиным. Вместе супруги воспитывают шестерых детей — двух сыновей и четырех дочерей: 17-летнего Даниила, 11-летнего Тихона, 9-летнюю Иулианию, 8-летнюю Анну, 5-летнюю Марию и 3-летнюю Полину. В администрации Омского района отметили, что семья считается образцовой. Старшие дети хорошо учатся в школе, занимаются спортом и музыкой. Сама Ирина Дереча сейчас домохозяйка, ее супруг Дмитрий Симейкин — сотрудник охраны.
«Эмоции переполняют, это настоящее счастье. Конечно, быть многодетной мамой нелегко, но я справляюсь, мне очень помогает муж, и дети тоже. Даже самая маленькая, и то старается помогать. И я хочу поддержать всех мам, которые хотят стать многодетными — не бойтесь этого подвига, а это действительно подвиг, мне даже старший сын сказал, мама, знаешь, не каждый может решиться такой подвиг совершить. Но я считаю — надо поднимать страну», — поделилась впечатлениями Ирина Дереча.
Как пояснили в администрации, главным условием для награждения медалью «Материнская слава» является рождение или усыновление и достойное воспитание пяти и более детей. Награда сопровождается единовременной денежной выплатой.