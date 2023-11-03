В омском Минприроды произошли новые кадровые перестановки

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Так, первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области стал Сергей Палагута, который исполнял обязанности главы ведомства после ухода Ильи Лобова.
Заместителем министра — руководителем департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии региона назначен Александр Володев. В правительстве сообщили, что кадровые назначения произведены сроком на один год.
Напомним, что 31 октября ушел в отставку министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Как сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, он написал заявление по собственному желанию.