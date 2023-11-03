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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Губернатор провел кадровое назначение в Минприроды Омской области

В омском Минприроды произошли новые кадровые перестановки

3 ноября 2023, 13:14
Фото: 1MI

Губернатор провел кадровое назначение в Минприроды Омской области

Сегодня, 3 ноября, глава региона подписал распоряжения о переназначении заместителей руководителя ведомства.

Так, первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области стал Сергей Палагута, который исполнял обязанности главы ведомства после ухода Ильи Лобова.

Заместителем министра — руководителем департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии региона назначен Александр Володев. В правительстве сообщили, что кадровые назначения произведены сроком на один год.

Напомним, что 31 октября ушел в отставку министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Как сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, он написал заявление по собственному желанию.

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#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Министры#Правительство#Новости#Министр#Министерство#Областное правительство#Анастасия Баянова
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