В Омске «вагнеровцам» предложили заключить контракт с Минобороны

Напомним, что после гибели Евгения Пригожина набор в ЧВК прекратился, но в конце октября стало известно, что в «Вагнер» вновь начал принимать бойцов на службу. В ряде СМИ появилась информация, что ЧВК стала частью Росгвардии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что о таком слиянии не может быть и речи.