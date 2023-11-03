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В Омске «вагнеровцам» предложили заключить контракт с Минобороны

3 ноября 2023, 07:45
Фото: Midjourney
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Договор предусматривает шесть месяцев службы и две недели отпуска. Бывшие участники ЧВК рассказали, как они относятся к такому предложению.

В Омске бойцам ЧВК «Вагнер» предложили заключить контракты с министерством обороны для участия в специальной военной операции. Договор предусматривает шесть месяцев службы и две недели отпуска. Зарплата наемников составит 240 тысяч рублей в месяц. Также бойцам обещают соцпакет, как в Росгвардии и Минобороны, экипировку и премии за выполнение поставленных задач.

Бывшие участники ЧВК рассказали, как они относятся к такому предложению.

«Многие бойцы уходят служить в Министерство обороны и Росгвардию. Сама компания бы на это не пошла. В ЧВК свои командиры и свои уставы и вряд ли они хотят, чтоб ими кто-то командовал. Это не значит, что они неуправляемые террористы, нет, наоборот, они очень дисциплинированы. В ЧВК жесткие правила, за счет этого они и сохраняли порядок. В Росгвардии этого никогда не будет», — передает слова одного из военнослужащих издание Ngs55.

Напомним, что после гибели Евгения Пригожина набор в ЧВК прекратился, но в конце октября стало известно, что в «Вагнер» вновь начал принимать бойцов на службу. В ряде СМИ появилась информация, что ЧВК стала частью Росгвардии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что о таком слиянии не может быть и речи.

Следственный комитет РФ подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
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#Общество#Омск#Росгвардия#Контракт#Зарплата#Военнослужащие#Евгений Игишев#ЧВК#ЧВК "Вагнер"#Наемники
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