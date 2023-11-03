В Омске «вагнеровцам» предложили заключить контракт с Минобороны

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Омске бойцам ЧВК «Вагнер» предложили заключить контракты с министерством обороны для участия в специальной военной операции. Договор предусматривает шесть месяцев службы и две недели отпуска. Зарплата наемников составит 240 тысяч рублей в месяц. Также бойцам обещают соцпакет, как в Росгвардии и Минобороны, экипировку и премии за выполнение поставленных задач.
Бывшие участники ЧВК рассказали, как они относятся к такому предложению.
«Многие бойцы уходят служить в Министерство обороны и Росгвардию. Сама компания бы на это не пошла. В ЧВК свои командиры и свои уставы и вряд ли они хотят, чтоб ими кто-то командовал. Это не значит, что они неуправляемые террористы, нет, наоборот, они очень дисциплинированы. В ЧВК жесткие правила, за счет этого они и сохраняли порядок. В Росгвардии этого никогда не будет», — передает слова одного из военнослужащих издание Ngs55.
Напомним, что после гибели Евгения Пригожина набор в ЧВК прекратился, но в конце октября стало известно, что в «Вагнер» вновь начал принимать бойцов на службу. В ряде СМИ появилась информация, что ЧВК стала частью Росгвардии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что о таком слиянии не может быть и речи.