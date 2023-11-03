В Омске пропала женщина с 10-летней дочерью

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Омске ищут пропавшую 47-летнюю Майрамкан Абдыкеримову и ее 10-летнюю дочь Найзбийке Мирзаназарову, сообщили в омской полиции. Мать и дочь ушли 31 октября из дома по улице Конева и до настоящего времени не вернулись. Фото пропавших опубликовали в паблике полиции ВКонтакте.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении омичек, позвонить по телефонам: 79-31-02, 8-908-312-61-58.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут пропавшего мужчину с шрамом под глазом. 31-летний Николай Буркин ушел из дома с улицы Красный Пахарь 8 октября и до настоящего времени его местоположение неизвестно.