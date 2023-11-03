В Омске пропала женщина с 10-летней дочерью

В Омске ищут пропавшую 47-летнюю Майрамкан Абдыкеримову и ее 10-летнюю дочь Найзбийке Мирзаназарову, сообщили в омской полиции. Мать и дочь ушли 31 октября из дома по улице Конева и до настоящего времени не вернулись. Фото пропавших опубликовали в паблике полиции ВКонтакте.