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В Омске пропала женщина с 10-летней дочерью

3 ноября 2023, 05:10
Фото: 1MI
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Омички ушли из дома по улице Конева 31 октября и до настоящего времени не вернулись

В Омске ищут пропавшую 47-летнюю Майрамкан Абдыкеримову и ее 10-летнюю дочь Найзбийке Мирзаназарову, сообщили в омской полиции. Мать и дочь ушли 31 октября из дома по улице Конева и до настоящего времени не вернулись. Фото пропавших опубликовали в паблике полиции ВКонтакте.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении омичек, позвонить по телефонам: 79-31-02, 8-908-312-61-58.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут пропавшего мужчину с шрамом под глазом. 31-летний Николай Буркин ушел из дома с улицы Красный Пахарь 8 октября и до настоящего времени его местоположение неизвестно.

Шрам под глазом, отсутствуют зубы. В Омске ищут 31-летнего пропавшего мужчину
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#Общество#Полиция#Омск#Женщина#Поиск пропавших#Поиск#Пропажа#Евгений Игишев#Дочь
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