В Омске ищут перевозчиков еще на 4 автобусных маршрута

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Главное управление контрактной системы Омской области опубликовало на сайте госзакупок сразу 4 новых лота, связанных с организацией в региональном центре пассажирских перевозок в следующем году. Речь идет о маршрутах №20, 59, 73 и 55.
Начальная цена контракта варьируется от 53 тысяч рублей (55-й маршрут) до 103 тысяч (маршрут №73). Она зависит от совокупного размера услуги, который определяется в этом случае в километрах. Например, «двадцатки» должны в течение 2024 года проехать по своему маршруту в общей сложности 2 млн 21 тысячу км: 102 рейса в день они будут делать по будням, 78 — в выходные и праздники. В отдельных случаях уточняется количество автобусов, которые должны быть оборудованы для перевозки инвалидов, или тех, что должны работать на природном газе.
Сбор заявок будет идти до 10 ноября. Кстати, вчера мы писали о том, что начались поиски перевозчика на маршрут №51. А вот с маршрутами №29 и 45 дело приостановилось по требованию антимонопольщиков: в ФАС поступила жалоба о неправомерном формате конкурса.