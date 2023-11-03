В Омске ищут перевозчиков еще на 4 автобусных маршрута

Начальная цена контракта варьируется от 53 тысяч рублей (55-й маршрут) до 103 тысяч (маршрут №73). Она зависит от совокупного размера услуги, который определяется в этом случае в километрах. Например, «двадцатки» должны в течение 2024 года проехать по своему маршруту в общей сложности 2 млн 21 тысячу км: 102 рейса в день они будут делать по будням, 78 — в выходные и праздники. В отдельных случаях уточняется количество автобусов, которые должны быть оборудованы для перевозки инвалидов, или тех, что должны работать на природном газе.