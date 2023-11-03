В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

У блогера 1,9 миллиона подписчиков, он является основателем образовательной компании Like Центр для предпринимателей и сети кампусов names. В своих социальных сетях Шабутдинов описывает себя как человека, который выжил в бедные 1990-е и изменил свою жизнь, став успешным предпринимателем, инвестором и миллиардером.