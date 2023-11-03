В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Задержали блогера Аяза Шабутдинова, который известен своими образовательными курсами и имеет миллионную аудиторию. Предполагается, что он занимался мошенничеством при продаже этих курсов, пишет 360tv.ru.
По информации источника, блогер прилетел в Москву из-за границы и не пошел домой, а снял апартаменты. Именно там произошла его задержание, которое провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со столичным управлением ФСБ.
Шабутдинов активно публикует в своих социальных сетях обещания научить всех зарабатывать миллионы. Сегодня было запланировано начало нового курса.
У блогера 1,9 миллиона подписчиков, он является основателем образовательной компании Like Центр для предпринимателей и сети кампусов names. В своих социальных сетях Шабутдинов описывает себя как человека, который выжил в бедные 1990-е и изменил свою жизнь, став успешным предпринимателем, инвестором и миллиардером.