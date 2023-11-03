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Published Сегодня, 13:35

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В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

3 ноября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Блогера-миллионера Шабутдинова задержали в Москве по обвинению в мошенничестве с образовательными курсами, которые он предлагает своим 1,9 миллионам подписчиков, при этом он описывает себя как выжившего в трудные времена предпринимателя, инвестора и миллиардера.

Задержали блогера Аяза Шабутдинова, который известен своими образовательными курсами и имеет миллионную аудиторию. Предполагается, что он занимался мошенничеством при продаже этих курсов, пишет 360tv.ru.

По информации источника, блогер прилетел в Москву из-за границы и не пошел домой, а снял апартаменты. Именно там произошла его задержание, которое провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со столичным управлением ФСБ.

Шабутдинов активно публикует в своих социальных сетях обещания научить всех зарабатывать миллионы. Сегодня было запланировано начало нового курса.

У блогера 1,9 миллиона подписчиков, он является основателем образовательной компании Like Центр для предпринимателей и сети кампусов names. В своих социальных сетях Шабутдинов описывает себя как человека, который выжил в бедные 1990-е и изменил свою жизнь, став успешным предпринимателем, инвестором и миллиардером.

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