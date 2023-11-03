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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Иллюстрация

В двигатель самолета с омскими вахтовиками попала птица

3 ноября 2023, 03:04
Фото: 1MI
Иллюстрация
Останки птицы обнаружили при послеполетном осмотре.

В омском аэропорту 1 ноября в двигателе самолета Airbus-320 обнаружили останки птицы. Об этом рассказали в паблике, рассказывающем о новостях авиации, «AVIAINCIDENT».

«При послеполетном осмотре в аэропорту назначения Омск, Россия, экипаж обнаружил следы столкновения с птицей на двигателе №1», — говорится в сообщении.

Рейс обслуживает авиакомпания «Ямал». Самолет прилетел из вахтового поселка Бованенково Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Город55 рассказывал, что омский аэропорт опубликовал зимнее расписание. Появились несколько новых маршрутов.

Тропики и Средняя Азия. В Омске появились прямые рейсы в Ташкент и Таиланд
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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Авиакомпании#Задержка#Инцидент#Задержка самолета#Птица#Евгений Игишев
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