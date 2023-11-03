В двигатель самолета с омскими вахтовиками попала птица

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В омском аэропорту 1 ноября в двигателе самолета Airbus-320 обнаружили останки птицы. Об этом рассказали в паблике, рассказывающем о новостях авиации, «AVIAINCIDENT».
«При послеполетном осмотре в аэропорту назначения Омск, Россия, экипаж обнаружил следы столкновения с птицей на двигателе №1», — говорится в сообщении.
Рейс обслуживает авиакомпания «Ямал». Самолет прилетел из вахтового поселка Бованенково Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее Город55 рассказывал, что омский аэропорт опубликовал зимнее расписание. Появились несколько новых маршрутов.