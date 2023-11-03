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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

иллюстрация

Ушел добровольцем. В зоне СВО погиб 46-летний житель Омской области

3 ноября 2023, 09:34
Фото: Город55
иллюстрация

В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб 46-летний житель Омской области

На этих выходных состоится прощание с бойцом в селе Мельничное.

В администрации Дружинского сельского поселения сообщили о гибели жителя Омской области на СВО. Исполняя воинские обязанности, погиб 46-летний Сергей Гвозденко.

Он работал на территории Украины, ЛНР и ДНР в качестве рядового. Уроженец Дружинского поселения отправился на СВО с опытом службы в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Его призвали в ряды российской армии в 1995 году, а в специальной военной операции мужчина участвовал с января 2023 года.

Как уточнили в администрации муниципалитета, он отправился туда добровольцем. Церемония прощания состоится завтра, 4 ноября, у памятника в селе Мельничное. Начало в 13:00.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.

#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Участник СВО
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