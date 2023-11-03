Ушел добровольцем. В зоне СВО погиб 46-летний житель Омской области

Он работал на территории Украины, ЛНР и ДНР в качестве рядового. Уроженец Дружинского поселения отправился на СВО с опытом службы в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Его призвали в ряды российской армии в 1995 году, а в специальной военной операции мужчина участвовал с января 2023 года.