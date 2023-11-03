Убил внук. Появились подробности страшного преступления в деревне Омской области

О жестоком преступлении в полицию сообщила родственница убитых, которая приехала в деревню, потому что те не отвечали на звонки. Она была обеспокоена, что они не выходят на связь. Зайдя в дом, она увидела мертвую 65-летнюю женщину на диване в пристройке, а ее мать — у себя в комнате.