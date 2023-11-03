Убил внук. Появились подробности страшного преступления в деревне Омской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:00
Поисками злоумышленника занимались следователи и сотрудники уголовного розыска. После осмотра места происшествия, разговоров со знакомыми убитых и других розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов установили, что к убийству причастен 23-летний внук младшей из потерпевших, который живет с ней в одной квартире в Советском округе.
По версии следствия, мужчина приехал в деревню Сягаевка Горьковского района чтобы похитить у своей прабабушки денежные накопления, о наличии которых он знал заранее. Чтобы исполнить задуманное, он задушил пенсионерку и ее дочь. После убийства омич украл из дома 500 000 рублей и скрылся. По информации пресс-службы СУ СК России по Омской области, деньги подозреваемый потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки.
О жестоком преступлении в полицию сообщила родственница убитых, которая приехала в деревню, потому что те не отвечали на звонки. Она была обеспокоена, что они не выходят на связь. Зайдя в дом, она увидела мертвую 65-летнюю женщину на диване в пристройке, а ее мать — у себя в комнате.
Сейчас расследование продолжается. По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п., а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Кроме того, ЭКЦ УМВД уже проведены экспертные исследования, результаты которых подтвердили причастность подозреваемого к преступлению. Расследование уголовного дела находится на контроле у Председателя Следственного комитета Российской Федерации.