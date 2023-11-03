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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

иллюстрация

С участковым на первом этаже. В Центральном округе Омска появится новая жилая высотка

3 ноября 2023, 13:16
Фото: Город55
иллюстрация

В Центральном округе Омска появится жилая высотка с участковым на первом этаже

Это будет дом на 194 квартиры.

В пресс-центре администрации Омска рассказали о строительстве дома в Центральном округе. Специалисты департамента архитектуры и градостроительства выдали соответствующее разрешение.

Проект реализует ООО «Строительно-монтажное управление-10». В жилой высотке будет 11 этажей. В общей сложности появится 194 квартир, в том числе 124 однокомнатных, 47 двухкомнатных, 23 трехкомнатных.

Вся площадь жилых помещений в доме составит 9 424,1 кв м. Помимо квартир на первом этаже дома будет участковый пункт полиции.

«Строительство проводится в рамках масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного и иного строительства, заключенного между Правительством Омской области, администрацией города Омска и Группой компаний „Стройбетон“», — отметили в администрации.

Проект предусматривает строительство шести домов. Одна из запланированных многоэтажек уже введена в эксплуатацию.

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#Город#Омск#Омская область#Строительство#Многоквартирный дом#Новости#Многоэтажка#Алина Ясинская
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