С участковым на первом этаже. В Центральном округе Омска появится новая жилая высотка

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В пресс-центре администрации Омска рассказали о строительстве дома в Центральном округе. Специалисты департамента архитектуры и градостроительства выдали соответствующее разрешение.
Проект реализует ООО «Строительно-монтажное управление-10». В жилой высотке будет 11 этажей. В общей сложности появится 194 квартир, в том числе 124 однокомнатных, 47 двухкомнатных, 23 трехкомнатных.
Вся площадь жилых помещений в доме составит 9 424,1 кв м. Помимо квартир на первом этаже дома будет участковый пункт полиции.
«Строительство проводится в рамках масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного и иного строительства, заключенного между Правительством Омской области, администрацией города Омска и Группой компаний „Стройбетон“», — отметили в администрации.
Проект предусматривает строительство шести домов. Одна из запланированных многоэтажек уже введена в эксплуатацию.