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Путин: Россия перестанет быть «страной-бензоколонкой»

Путин: Россия перестанет быть «страной-бензоколонкой»

3 ноября 2023, 13:41
Фото: 1MI
Президент Путин заявил, что Россия должна перестать быть «страной-бензоколонкой» и стать самодостаточной, суверенной и независимой экономикой, чтобы уменьшить зависимость от нефтегазового сектора и привлечь больше партнеров для сотрудничества.

Президент России, Владимир Путин, заявил, что страна больше не будет зависеть от экспорта нефти и газа. Он выразил это на встрече с членами Общественной палаты. По словам Путина, Россия стремится стать независимой и самодостаточной страной во всех аспектах, особенно в экономике, пишет 360tv.ru.

Президент подчеркнул, что страна должна изменить свою структуру роста. Сейчас 43% роста экономики приходится на перерабатывающее производство. Когда эта ситуация изменится, Россия станет самодостаточной и меньше будет желающих исключить ее из различных организаций, а больше будет желающих сотрудничать с ней.

Встреча прошла в Музее победы в Москве. Президент общался с членами Общественной палаты и председателями общественных палат субъектов Российской Федерации. Путин отметил, что мероприятие состоялось накануне Дня народного единства, который имеет большое значение для страны.

Уже в 2020 году Путин говорил о том, что Россия должна снизить свою зависимость от нефтегазового сектора. Он подчеркнул, что страна начала диверсифицировать экономику и получать доходы из других источников.

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