Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Президент России, Владимир Путин, заявил, что страна больше не будет зависеть от экспорта нефти и газа. Он выразил это на встрече с членами Общественной палаты. По словам Путина, Россия стремится стать независимой и самодостаточной страной во всех аспектах, особенно в экономике, пишет 360tv.ru.
Президент подчеркнул, что страна должна изменить свою структуру роста. Сейчас 43% роста экономики приходится на перерабатывающее производство. Когда эта ситуация изменится, Россия станет самодостаточной и меньше будет желающих исключить ее из различных организаций, а больше будет желающих сотрудничать с ней.
Встреча прошла в Музее победы в Москве. Президент общался с членами Общественной палаты и председателями общественных палат субъектов Российской Федерации. Путин отметил, что мероприятие состоялось накануне Дня народного единства, который имеет большое значение для страны.
Уже в 2020 году Путин говорил о том, что Россия должна снизить свою зависимость от нефтегазового сектора. Он подчеркнул, что страна начала диверсифицировать экономику и получать доходы из других источников.