Путин: Россия перестанет быть «страной-бензоколонкой»

Президент России, Владимир Путин, заявил, что страна больше не будет зависеть от экспорта нефти и газа. Он выразил это на встрече с членами Общественной палаты. По словам Путина, Россия стремится стать независимой и самодостаточной страной во всех аспектах, особенно в экономике, пишет 360tv.ru.