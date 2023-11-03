Путин: никакой Украины не было в составе Российской империи

Российская империя не включала в себя территорию, которая сегодня является Украиной. Это подтвердил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты. Он отметил, что Украина стала самостоятельным государством только при советской власти, в основном за счет южнорусских земель.