Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Российская империя не включала в себя территорию, которая сегодня является Украиной. Это подтвердил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты. Он отметил, что Украина стала самостоятельным государством только при советской власти, в основном за счет южнорусских земель.
Как пишет 360tv.ru, Путин также указал, что русский народ является коренным населением Донбасса, и назвал высказывания о противоположном «полным беспределом».
Президент поздравил россиян с наступающим Днем народного единства и подчеркнул важность этого праздника для страны. Он отметил, что название праздника несет глубокий смысл.