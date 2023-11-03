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Путин: никакой Украины не было в составе Российской империи

Путин: никакой Украины не было в составе Российской империи

3 ноября 2023, 13:38
Фото: 1MI
Путин заявил, что Украины не было в составе Российской империи, а только отдельные области, и утверждения о том, что русские не коренной народ в Донбассе, являются «полным беспределом».

Российская империя не включала в себя территорию, которая сегодня является Украиной. Это подтвердил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты. Он отметил, что Украина стала самостоятельным государством только при советской власти, в основном за счет южнорусских земель.

Как пишет 360tv.ru, Путин также указал, что русский народ является коренным населением Донбасса, и назвал высказывания о противоположном «полным беспределом».

Президент поздравил россиян с наступающим Днем народного единства и подчеркнул важность этого праздника для страны. Он отметил, что название праздника несет глубокий смысл.

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