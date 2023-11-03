Пожар в баре, поддельные деньги и жестокое убийство. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Новость №1. В кальянной в центре Омска случилось крупное возгорание
Информация о возгорании появилась в одном из городских пабликов в соцсети. Очевидцы заметили пожарные машины у здания по улице Карла Маркса 16/1, где находится заведение «Вкусно и точка». Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, пожар случился в кальянном баре. По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 метров погонных, все началось с вытяжки.
Новость №2. Омичи стали реже пользоваться поддельными деньгами
За девять месяцев 2023 года в Омской области обнаружили 43 поддельные купюры, что в два раза меньше, чем в прошлом году — тогда их было найдено 94. Отмечается, что поддельные купюры стали меньше изготавливать из-за перехода на безналичные средства: каждый третий россиянин оплачивает товары и услуги через систему быстрых платежей. Однако в Центробанке предупредили, что если есть подозрение, что купюра поддельная, нужно отнести ее на бесплатную экспертизу в коммерческий банк.
Новость №3. Стали известны подробности жестокого двойного убийства в Омской области
В ходе расследования убийства в омской деревне, следователи выяснили, что с 87-летней женщиной и ее 65-летней дочерью расправился внук. По версии следствия, мужчина приехал в деревню Сягаевка Горьковского района чтобы похитить у своей прабабушки денежные накопления. Чтобы исполнить задуманное, он задушил пенсионерку и ее дочь. После убийства омич украл из дома 500 000 рублей и скрылся, но вскоре был задержан. На омича заведено уголовное дело за убийство двух лиц.