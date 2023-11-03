Пожар в баре, поддельные деньги и жестокое убийство. Омск сегодня

За девять месяцев 2023 года в Омской области обнаружили 43 поддельные купюры, что в два раза меньше, чем в прошлом году — тогда их было найдено 94. Отмечается, что поддельные купюры стали меньше изготавливать из-за перехода на безналичные средства: каждый третий россиянин оплачивает товары и услуги через систему быстрых платежей. Однако в Центробанке предупредили, что если есть подозрение, что купюра поддельная, нужно отнести ее на бесплатную экспертизу в коммерческий банк.