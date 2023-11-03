Подозреваемые задержаны. На строительстве школы в Омской области похитили 58,5 млн

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:30
В Омске задержали подозреваемых в хищении денег на строительстве школы в Исилькуле, сообщили сегодня, 3 ноября, в региональном следкоме.
«Задержаны генеральный директор ООО „СМУ № 444“ и руководитель и учредитель ООО ИТЦ „АСУкомплектсервис“. Подозреваемые допрошены, следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали следователи.
Согласно данным сервиса Rusprofile, гендиректором «СМУ №444» является Руслан Суязов, а руководителем ООО ИТЦ " Асукомплектсервис» — Денис Кильдебеков. Обе фирмы зарегистрированы в Новосибирске.
Установлено, что подрядчик получил 381 миллион рублей в качестве аванса за строительство. Он их полностью израсходовал, при том, что готовность школы сейчас не превышает 39%. Кроме того, в ходе проверки было отмечено, что госконтракт между региональным министерством строительства и бюджетным учреждением «Омскоблстройзаказчик» был заключен на условиях, при которых можно было «затягивать» со сроками и выводом денег.
При строительстве на счета третьих лиц были переведены больше 58 млн рублей, предназначенных на возведение образовательного учреждения.
Ранее Город55 сообщал, что следователи завели уголовные дела за мошенничество и злоупотребление полномочиями.