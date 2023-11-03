Не хватает 30 миллиардов: депутатам омского Горсовета рассказали о состоянии бюджета

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
На следующей неделе в Омске пройдет очередное заседание комитета городского Совета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки касается возможности увеличения муниципальных доходов. Комитет направил в городскую администрацию официальный запрос о перспективах и уже получил ответ за подписью мэра Омска Сергея Шелеста. Этот документ есть в распоряжении Города55.
В первую очередь депутатов интересовало, нельзя ли провести инвентаризацию муниципальных земель, чтобы выявить участки, которые еще не используются или используются кем-то без правовых оснований. Глава города на это ответил, что вопрос рассматривался в 2021 году и остался чисто теоретическим.
— По результатам предварительного анализа затрат по проведению инвентаризации земель города Омска установлено, что в отношении сопоставимой по площади и количеству инвентаризуемых объектов территории (город Новосибирск) стоимость выполнения необходимого комплекса работ в 2018–2022 годах составила 40 млн рублей, — говорится в письме. — В бюджете города Омска на 2023 и плановый период 2024–2025 годов средства на проведение инвентаризации земель не предусмотрены…
В любом случае, говоря о бюджете, следует использовать цифры совершенно другого порядка. Авторы письма предлагают, «оценивая потенциальное влияние соответствующего решения на общее состояние бюджетной сферы», учитывать, что в целом администрации не хватает на содержание города примерно 30 млрд рублей.
— Расчетная оценка расходов муниципалитета на 2024 год на обеспечение нормативного функционирования муниципальных учреждений и содержание городской инфраструктуры составляет порядка 70 млрд рублей, — уточняется в документе. — Исходя из имеющихся источников собственных доходов бюджета города Омска (16 млрд рублей) и ежегодной поддержки вышестоящих бюджетов (24 млрд рублей), необеспеченная потребность на исполнение полномочий муниципалитета составляет порядка 30 млрд рублей.
Нехватка средств создает серьезные проблемы.
— При отсутствии собственных доходных источников в нужном объеме, — пишет Шелест депутатам, — муниципалитет вынужден на постоянной основе привлекать кредитные ресурсы. Бюджет города Омска формируется с предельным уровнем дефицита. Муниципальный долг на 01.01.2024 прогнозируется в объеме 9,4 млрд рублей или 81% от налоговых доходов бюджета. Повышенная закредитованность бюджета влечет увеличение расходов на обслуживание муниципального долга и, как следствие, отвлечение финансирования от решения текущих задач.
Какие-то способы решения проблемы администрация в письме не предлагает: речь идет только о частичной оптимизации и об общей «системной работе».
Напомним: бюджет Омска за 2023 год, согласно последним поправкам к документу, превышает 1,6 млрд рублей. Это 8,65%, то есть муниципалитет укладывается в рамки ограничений, предусмотренных федеральным Бюджетным кодексом. Однако для того, чтобы закрывать дефицит, администрации приходится предпринимать серьезные дополнительные усилия. Месяц назад мы писали о том, что администрация готова заплатить 70 млн рублей за открытие кредитной линии в 500 млн.