Не хватает 30 миллиардов: депутатам омского Горсовета рассказали о состоянии бюджета

Напомним: бюджет Омска за 2023 год, согласно последним поправкам к документу, превышает 1,6 млрд рублей. Это 8,65%, то есть муниципалитет укладывается в рамки ограничений, предусмотренных федеральным Бюджетным кодексом. Однако для того, чтобы закрывать дефицит, администрации приходится предпринимать серьезные дополнительные усилия. Месяц назад мы писали о том, что администрация готова заплатить 70 млн рублей за открытие кредитной линии в 500 млн.