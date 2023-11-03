Нарушением прав жителей омского микрорайона Чередовый заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Жители новостроек в микрорайоне массово жалуются на недопустимые условия проживания. Дело в том, что подвалы зданий, предоставленных для проживания переселенцев из аварийных домов и сирот, постоянно затапливаются отходами, из-за чего в помещениях стоит неприятный запах.
Проблема случилась потому, что застройщик микрорайона вовремя не передал городу коммуникационные сети. Как следствие, они долгое время находились без внимания и обслуживания со стороны управляющей компании. Сейчас она проходит процедуру банкротства, однако до настоящего времени администрация не приняла сети на баланс города, сообщили в информационном центре СК России.
По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Сергею Марковиченко представить доклад о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль.