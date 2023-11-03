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Published Сегодня, 09:28

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Бастрыкин взят под контроль ситуацию в омском микрорайоне Чередовый

Нарушением прав жителей омского микрорайона Чередовый заинтересовался Бастрыкин

3 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI

Бастрыкин взят под контроль ситуацию в омском микрорайоне Чередовый

Глава следственного комитета РФ потребовал предоставить доклад по уголовному делу после многочленных сообщений в СМИ и соцсетях.

Жители новостроек в микрорайоне массово жалуются на недопустимые условия проживания. Дело в том, что подвалы зданий, предоставленных для проживания переселенцев из аварийных домов и сирот, постоянно затапливаются отходами, из-за чего в помещениях стоит неприятный запах.

Проблема случилась потому, что застройщик микрорайона вовремя не передал городу коммуникационные сети. Как следствие, они долгое время находились без внимания и обслуживания со стороны управляющей компании. Сейчас она проходит процедуру банкротства, однако до настоящего времени администрация не приняла сети на баланс города, сообщили в информационном центре СК России.

По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Сергею Марковиченко представить доклад о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль.

Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Жалобы#Уголовное дело#Следком#Следователи#Новости#Александр Бастрыкин#СК России#Жалоба#Ск рф#Уголовное#Анастасия Баянова#Следственные органы
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