Нарушением прав жителей омского микрорайона Чередовый заинтересовался Бастрыкин

Проблема случилась потому, что застройщик микрорайона вовремя не передал городу коммуникационные сети. Как следствие, они долгое время находились без внимания и обслуживания со стороны управляющей компании. Сейчас она проходит процедуру банкротства, однако до настоящего времени администрация не приняла сети на баланс города, сообщили в информационном центре СК России.