Мог внезапно заснуть. Мобилизованного год насильно держали в казарме под Омском

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:59
На территории воинской части в Омске находится 21-летний житель Красноярского края. Он рассказал, что не попал на СВО из-за проблем со здоровьем, однако его не возвращают домой. Парень просто живет в казарме почти год.
У Кирилла редкое неврологическое заболевание, при котором он может спонтанно заснуть. Он погружается в сон надолго, его невозможно привести в чувства даже с помощью нашатырного спирта. Парень неоднократно требовал, чтобы его отправили на военно-врачебную комиссию (ВВК), но в итоге он попал на какое-время в госпиталь, где ему просто стали колоть витамины.
По словам красноярца, у него отобрали паспорт и военный билет. Покидать территорию части ему также нельзя. В конце декабря 2022 года в Омске оказалось несколько десятков человек, которые не могут по состоянию здоровья отправиться на фронт. При этом военнообязанным запрещается уезжать домой. В конце октября 2023 года Кирилла и еще пятерых мобилизованных заставили на камеру говорить, поедут ли они на СВО или нет. Отказавшимся стали угрожать, якобы в отношении мужчин заведут уголовные дела за отказ от службы.
«Как я понял, они нам выставили категорию годности А и хотели отправить нас. Мы им сказали, что не можем ехать по состоянию здоровья. И, вроде как, на нас завели какое-то дела и передали их в военный следственный отдел», — рассказал Кирилл изданию NGS24.ru.
Дома его ждут годовалая дочь и жена, которой этой осенью удалили камень в почке. Супруга приезжала к нему в Омск, но командир запретил Кириллу брать увольнительный, так что пара так и не встретилась. Известно, что красноярцу назначили ВВК вскоре после огласки истории.