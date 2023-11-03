Мог внезапно заснуть. Мобилизованного год насильно держали в казарме под Омском

По словам красноярца, у него отобрали паспорт и военный билет. Покидать территорию части ему также нельзя. В конце декабря 2022 года в Омске оказалось несколько десятков человек, которые не могут по состоянию здоровья отправиться на фронт. При этом военнообязанным запрещается уезжать домой. В конце октября 2023 года Кирилла и еще пятерых мобилизованных заставили на камеру говорить, поедут ли они на СВО или нет. Отказавшимся стали угрожать, якобы в отношении мужчин заведут уголовные дела за отказ от службы.