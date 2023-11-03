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«Малоценная поросль». В Омске срубят тысячи деревьев вдоль улицы 10 лет Октября

3 ноября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске снесут деревья и кустарники вдоль трассы по улице 10 лет Октября

Вырубку согласовала «зеленая комиссия». Планируется снести 1702 дерева и 47,8 тысяч кв. м. поросли. На участке пройдет реконструкция дороги.

Сегодня, 3 ноября, на заседании «зеленой комиссии» согласовали снос деревьев и кустарников вдоль улицы 10 лет Октября — Сыропятский тракт, где будет проходит реконструкция дороги.

Замдиректора депстроя омской мэрии Михаил Сизов отметил, что с помощью ремонта этого участка, устранят «бутылочное горлышко». Планируется срубить 1702 дерева и 47,8 тысяч кв. м. поросли.

«Поросль возле дороги малоценная и не соответствует эстетическим запросам», — сказал Сизов.

Несмотря на большой объем вырубки, у членов комиссии не возникло ни одного вопроса к представителям депстроя. По словам депутата Алексея Провозина, действует закон дикой природы, деревья в дальнейшем вырастут на этом участке снова.

Первый этап охватывает участок от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября. Его протяженность — 3,98 км. Реконструкция объекта подразумевает устройство шестиполосной проезжей части — по три полосы движения в каждом направлении.

Дорогу будет ремонтировать компания «СибРос». Стоимость контракта — 1 068 858 436 рублей. Закончить работы на первом этапе необходимо до 23 декабря 2024 года.

В Омске подрядчик отремонтирует дорогу по улице 10 лет Октября за 1 млрд рублей
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#Омск#Деревья#Реконструкция#Вырубка деревьев#Снос деревьев#Евгений Игишев#Зеленая комиссия
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