«Малоценная поросль». В Омске срубят тысячи деревьев вдоль улицы 10 лет Октября

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Сегодня, 3 ноября, на заседании «зеленой комиссии» согласовали снос деревьев и кустарников вдоль улицы 10 лет Октября — Сыропятский тракт, где будет проходит реконструкция дороги.
Замдиректора депстроя омской мэрии Михаил Сизов отметил, что с помощью ремонта этого участка, устранят «бутылочное горлышко». Планируется срубить 1702 дерева и 47,8 тысяч кв. м. поросли.
«Поросль возле дороги малоценная и не соответствует эстетическим запросам», — сказал Сизов.
Несмотря на большой объем вырубки, у членов комиссии не возникло ни одного вопроса к представителям депстроя. По словам депутата Алексея Провозина, действует закон дикой природы, деревья в дальнейшем вырастут на этом участке снова.
Первый этап охватывает участок от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября. Его протяженность — 3,98 км. Реконструкция объекта подразумевает устройство шестиполосной проезжей части — по три полосы движения в каждом направлении.
Дорогу будет ремонтировать компания «СибРос». Стоимость контракта — 1 068 858 436 рублей. Закончить работы на первом этапе необходимо до 23 декабря 2024 года.