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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

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Коты и красивые сотрудницы. Какие необычные факторы влияют на трудоустройство омичей

3 ноября 2023, 06:14
Фото: Midjourney
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Омичи рассказали о необычных факторах, которые влияют на трудоустройство

Большинство жителей региона руководствуется логическими доводами при выборе работы.

Большинство жителей Омской области (90%) при выборе будущего места работы смотрят на деятельность компании, читают отзывы сотрудников, обращают внимание на рейтинги, местоположение, график.

Однако, 8% омичей рассказали, что в их жизни были случаи, когда на трудоустройство влияли необычные факторы. 2% затруднились ответить. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob в конце октября.

Так, на трудоустройство влияли первая встреча с рекрутером или руководителем, которая оставила положительные эмоции. Омичи порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день.

Иногда на решение о трудоустройстве влияла архитектура здания или дизайн офиса. Также нашлись мужчины, которые признались, что пошли работать в компанию из-за красивых сотрудниц. Самый необычный фактор — разговор о кошках с руководителем.

«Разговорились о кошках. У директора тоже оказался персидский кот, как и у меня», — сообщил один из опрошенных омичей.

Ранее Город55 сообщал, что в омской полиции ищут сотрудника для регистрации загранпаспортов. Соискателя готовы предложить зарплату от 25 000 до 40 000 рублей. Необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.

Работа с загранпаспортами. В омской полиции требуется специалист-эксперт
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#Работа#Омск#Омская область#Омичи#Трудоустройство#Вакансии#Руководители#Евгений Игишев
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