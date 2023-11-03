Коты и красивые сотрудницы. Какие необычные факторы влияют на трудоустройство омичей

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Большинство жителей Омской области (90%) при выборе будущего места работы смотрят на деятельность компании, читают отзывы сотрудников, обращают внимание на рейтинги, местоположение, график.
Однако, 8% омичей рассказали, что в их жизни были случаи, когда на трудоустройство влияли необычные факторы. 2% затруднились ответить. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob в конце октября.
Так, на трудоустройство влияли первая встреча с рекрутером или руководителем, которая оставила положительные эмоции. Омичи порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день.
Иногда на решение о трудоустройстве влияла архитектура здания или дизайн офиса. Также нашлись мужчины, которые признались, что пошли работать в компанию из-за красивых сотрудниц. Самый необычный фактор — разговор о кошках с руководителем.
«Разговорились о кошках. У директора тоже оказался персидский кот, как и у меня», — сообщил один из опрошенных омичей.
Ранее Город55 сообщал, что в омской полиции ищут сотрудника для регистрации загранпаспортов. Соискателя готовы предложить зарплату от 25 000 до 40 000 рублей. Необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.