Как строить? Омичу не согласовали вырубку 372 деревьев ради производственного цеха

Землю он выиграл в январе 2023 года на торгах, организованных городской администрацией, под строительство производственного цеха. Договор аренды с Павлом Шумиловым заключили на 7 лет и 4 месяца. Ежегодный арендный платеж за участок площадью 13,8 тысяч кв. м составляет 822,5 тысяч рублей. Вырубка лиственниц, сосен, берез и других деревьев как раз нужна, чтобы начать строительство.