Как строить? Омичу не согласовали вырубку 372 деревьев ради производственного цеха

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Жаркие дебаты развернулись сегодня, 3 ноября, на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений по одному и вопросов. Омич Павел Шумилов просил о вырубке 372 деревьев, среди которых 156 — аварийные, а также 1400 кв. м поросли на территории участка в переулке Нефтяной, 2.
Землю он выиграл в январе 2023 года на торгах, организованных городской администрацией, под строительство производственного цеха. Договор аренды с Павлом Шумиловым заключили на 7 лет и 4 месяца. Ежегодный арендный платеж за участок площадью 13,8 тысяч кв. м составляет 822,5 тысяч рублей. Вырубка лиственниц, сосен, берез и других деревьев как раз нужна, чтобы начать строительство.
Вырубку этих деревьев Шумилов мог начать только после выплаты восстановительной стоимости в размере 4,215 млн рублей. Кроме того, омич представил проект благоустройства, в соответствии с которым высадить здесь должны были 2747 кустарников и 18 деревьев.
«Я вижу, что восстановительная стоимость очень высокая, но это целый лес, по сути. Они росли лет 40. Деньги не могут восстановить 40 лет», — сказал один из членов «зеленой комиссии».
Представитель от заявителя сообщила, что территория, где запланировано строительство цеха, занята производственными объектами.
«Это не парковая зона, просто стихийная высадка. Изначально земельный участок предоставлялся администрацией. Администрация самостоятельно собирала документацию на предоставление данного земельного участка. Мы как абсолютно стороннее лицо, заинтересованное в строительстве, этот участок с торгов и выиграли. Согласование комиссии является одним из этапов строительства», — заявила женщина.
Эти слова подтвердил и агроном, выезжавший на место:
«Это лесозащитная полоса, на которой находится куча мусора. Окраина города, где рядом нет ни школ, ни детских садов, один единственный жилой дом на весь район маленький».
В итоге на голосовании один член «зеленой комиссии» выступил против согласования вырубки, семь — воздержались, восемь — были за. Вопрос решили отложить до следующего заседания, чтобы провести дополнительное обследование участка и при возможности сократить число вырубаемых деревьев.
Напомним, ранее Город55 рассказывал про снос 1702 деревьев и 47,8 тысяч кв. м. поросли возле трассы на улице 10 лет Октября. На участке вдоль Сыропятского тракта пройдет реконструкция дороги, на которую выделили больше миллиарда рублей.