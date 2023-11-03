И так 15 лет. Омичи устали терпеть вонь и сырость из-за затопленного подвала

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В редакцию Города55 повторно обратились жители микрорайона Входной. Жильцы дома № 28 на протяжении 15 лет периодически сталкиваются с серьезной коммунальной проблемой.
Всякий раз при переполнении колодцев в здании затапливает подвал. Зловоние от содержимого канализации сильно беспокоит местных, а также постоянная сырость в квартирах. Работники управляющей компании не реагируют на просьбы о помощи. В начале ноября в доме снова затопило подвал, вода льется больше суток.
«Не знаем, куда уже обратиться. Дома вонь ужасная. Я на девятом месяце беременности. Даже страшно домой везти новорожденного», — рассказала одна из женщин.
По словам проживающих в доме, состояние подвала оценивали представители Госжилинспекции Омской области и городской администрации.
«Сказали, что все хорошо», — сообщил еще один из жильцов.
Известно, что дом закреплен за управляющей компанией «Стандарт качества». Ее представитель отпустил летом лишь язвительный комментарий и дал рекомендацию о том, чтобы сделать качественный ремонт в квартирах. По его мнению, это поможет в борьбе с запахом.