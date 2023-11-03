И так 15 лет. Омичи устали терпеть вонь и сырость из-за затопленного подвала

Всякий раз при переполнении колодцев в здании затапливает подвал. Зловоние от содержимого канализации сильно беспокоит местных, а также постоянная сырость в квартирах. Работники управляющей компании не реагируют на просьбы о помощи. В начале ноября в доме снова затопило подвал, вода льется больше суток.