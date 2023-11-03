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Posted 3 ноября 2023, 11:48

Published 3 ноября 2023, 11:48

Modified 3 ноября 2023, 11:50

Updated 3 ноября 2023, 11:50

иллюстрация

И так 15 лет. Омичи устали терпеть вонь и сырость из-за затопленного подвала

3 ноября 2023, 11:48
Фото: Город55. иллюстрация

Омичи рассказали о вони и сырости из-за затопленного подвала в многоэтажке

Жители одного из домов в микрорайоне Входной пытаются обратить чье-либо внимание на проблему, но безуспешно.

В редакцию Города55 повторно обратились жители микрорайона Входной. Жильцы дома № 28 на протяжении 15 лет периодически сталкиваются с серьезной коммунальной проблемой.

Всякий раз при переполнении колодцев в здании затапливает подвал. Зловоние от содержимого канализации сильно беспокоит местных, а также постоянная сырость в квартирах. Работники управляющей компании не реагируют на просьбы о помощи. В начале ноября в доме снова затопило подвал, вода льется больше суток.

«Не знаем, куда уже обратиться. Дома вонь ужасная. Я на девятом месяце беременности. Даже страшно домой везти новорожденного», — рассказала одна из женщин.

По словам проживающих в доме, состояние подвала оценивали представители Госжилинспекции Омской области и городской администрации.

«Сказали, что все хорошо», — сообщил еще один из жильцов.

Известно, что дом закреплен за управляющей компанией «Стандарт качества». Ее представитель отпустил летом лишь язвительный комментарий и дал рекомендацию о том, чтобы сделать качественный ремонт в квартирах. По его мнению, это поможет в борьбе с запахом.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Коммунальная авария
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