Главный тренер омского «Авангарда» о давлении на команду: «Идет перебор»

Posted Сегодня, 21:03
Published Сегодня, 21:03
Modified Сегодня, 21:03
Updated Сегодня, 21:03
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после победы над питерским СКА объяснил причины взлетов и падений команды в этом сезоне.
«Календарь сложный, скамейка не очень длинная, ребята устают, где-то не хватает эмоций. Вообще небольшой перебор идет в давлении на команду „Авангард“, потому что многие команды так играют. Бывает и по пять игр проигрывают, а потом побеждают. Я считаю, что все взлеты и падения — это усталость, нехватка некоторых травмированных игроков и недонастрой», — считает Кравец.
В игре со СКА на выезде «Авангард» показал и эмоции, и настрой и уверенную победу со счетом 5:3.