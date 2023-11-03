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Published Сегодня, 21:03

Modified Сегодня, 21:03

Updated Сегодня, 21:03

Эмоций в игре со СКА было предостаточно

Главный тренер омского «Авангарда» о давлении на команду: «Идет перебор»

2 ноября 2023, 21:03
Фото: ХК Авангард
Эмоций в игре со СКА было предостаточно

Главный тренер омского «Авангарда» уверен, что на команду чересчур давят

Михаил Кравец уверен, что взлеты и падения есть у всех команд Лиги.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после победы над питерским СКА объяснил причины взлетов и падений команды в этом сезоне.

«Календарь сложный, скамейка не очень длинная, ребята устают, где-то не хватает эмоций. Вообще небольшой перебор идет в давлении на команду „Авангард“, потому что многие команды так играют. Бывает и по пять игр проигрывают, а потом побеждают. Я считаю, что все взлеты и падения — это усталость, нехватка некоторых травмированных игроков и недонастрой», — считает Кравец.

В игре со СКА на выезде «Авангард» показал и эмоции, и настрой и уверенную победу со счетом 5:3.

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