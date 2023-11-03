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«Газпромнефть-СМ» обеспечила маслами инфраструктуру компании Qatar Aviation Services

«Газпромнефть-СМ» обеспечила маслами инфраструктуру компании Qatar Aviation Services

3 ноября 2023, 08:21
Фото: официальный сайт авиакомпании Qatar Airways
Российская компания поставила моторные, индустриальные и трансмиссионные масла для сервисной техники группы компаний Qatar Airways.

Российские масла применяются в транспортной инфраструктуре Qatar Aviation Services. Это объекты, которые обеспечивают деятельность аэропортов, отвечают за безопасность и комфорт пассажиров: машины сопровождения, самоходные пассажирские трапы и перронные автобусы, тягачи и автолифты. Снабжение национального авиаперевозчика Катара осуществляется в сотрудничестве с официальным дистрибьютором «Газпромнефть-СМ» в стране — компанией Nasser Bin Khaled.

Смазочные материалы под брендом Gazpromneft соответствуют высшим категориям качества по международной классификации API — это доказано в ходе многочисленных испытаний продукции «Газпром нефти». Широкая линейка и наукоемкие рецептуры масел защищают механизмы в разных диапазонах температур и эксплуатационных нагрузках.

Фото: Стоян Васев

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Ближний Восток является одним из перспективных рынков для реализации нашей высокотехнологичной продукции. Масла под брендами G-Energy и Gazpromneft хорошо известны и пользуются популярностью у потребителей Аравийского полуострова. К примеру, мы поставляем российские смазочные материалы основным автомобильным дилерам в Катаре и ОАЭ. В краткосрочной перспективе ожидаем выхода нашей продукции на рынки других стран Персидского залива».

#Общество#Экономика#Бизнес#Транспорт#Омск#Омская область#Нефть
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