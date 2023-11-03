«Газпромнефть-СМ» обеспечила маслами инфраструктуру компании Qatar Aviation Services

«Ближний Восток является одним из перспективных рынков для реализации нашей высокотехнологичной продукции. Масла под брендами G-Energy и Gazpromneft хорошо известны и пользуются популярностью у потребителей Аравийского полуострова. К примеру, мы поставляем российские смазочные материалы основным автомобильным дилерам в Катаре и ОАЭ. В краткосрочной перспективе ожидаем выхода нашей продукции на рынки других стран Персидского залива».