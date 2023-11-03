Эвакуировались 50 человек. В центре Омска случился пожар в кальянном баре

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В паблике «Инцидент Омск» появилась информация о возгорании в центре города. Очевидцы заметили пожарные машины у здания по улице Карла Маркса 16/1, где находится заведение «Вкусно и точка».
Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, пожар случился в кальянном баре. По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 метров погонных, все началось с вытяжки.
На месте работали 30 спасателей, было задействовано шесть спецмашин. Самостоятельно удалось эвакуироваться 50 людям. Сообщение об инциденте сотрудники МЧС получили в 11:56. К 12:30 специалисты полностью ликвидировали возгорание.