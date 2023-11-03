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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

иллюстрация

Эвакуировались 50 человек. В центре Омска случился пожар в кальянном баре

3 ноября 2023, 07:38
Фото: Город55
иллюстрация

В центре Омска случился пожар в кальянном баре

Никто не пострадал, возгорание ликвидировали через полчаса.

В паблике «Инцидент Омск» появилась информация о возгорании в центре города. Очевидцы заметили пожарные машины у здания по улице Карла Маркса 16/1, где находится заведение «Вкусно и точка».

Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, пожар случился в кальянном баре. По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 метров погонных, все началось с вытяжки.

Фото: «Инцидент Омск»

На месте работали 30 спасателей, было задействовано шесть спецмашин. Самостоятельно удалось эвакуироваться 50 людям. Сообщение об инциденте сотрудники МЧС получили в 11:56. К 12:30 специалисты полностью ликвидировали возгорание.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Возгорание#Алина Ясинская
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