Доставлен в больницу. Омский водитель сбил 9-мальчика на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
На месте сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 33-летний мужчина двигался по улице Рождественского на автомобиле «Volkswagen». В районе здания №1 он сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение, сообщили пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельна произошедшего.
Напомним, что вчера Город55 писал об еще одной аварии с пострадавшими. 2 ноября на улице Ленина 62-летний водитель иномарки не предоставил преимущество другому автомобилю, из-за чего произошло столкновение. «Volkswagen» отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов, которым понадобилась медицинская помощь.