Доставлен в больницу. Омский водитель сбил 9-мальчика на пешеходном переходе

Напомним, что вчера Город55 писал об еще одной аварии с пострадавшими. 2 ноября на улице Ленина 62-летний водитель иномарки не предоставил преимущество другому автомобилю, из-за чего произошло столкновение. «Volkswagen» отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов, которым понадобилась медицинская помощь.