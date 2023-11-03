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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Омске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Доставлен в больницу. Омский водитель сбил 9-мальчика на пешеходном переходе

3 ноября 2023, 10:04
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 11:50.

На месте сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 33-летний мужчина двигался по улице Рождественского на автомобиле «Volkswagen». В районе здания №1 он сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение, сообщили пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельна произошедшего.

Напомним, что вчера Город55 писал об еще одной аварии с пострадавшими. 2 ноября на улице Ленина 62-летний водитель иномарки не предоставил преимущество другому автомобилю, из-за чего произошло столкновение. «Volkswagen» отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов, которым понадобилась медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
В Омске водитель сбил двух пешеходов и врезался в здание после собственного нарушения
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#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Авария#ДТП с детьми#Новости#ДТП с ребенком#Дорожное движение#Правила дорожного движения#Анастасия Баянова
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