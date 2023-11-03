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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Диетолог Кабанов рассказал, как удержать вес после похудения

3 ноября 2023, 08:35
Существует множество диет, которые предлагают разные подходы и наборы продуктов питания. Все они направлены на снижение веса. Однако многие люди не рассматривают лишний вес как проблему здоровья, а видят в нем только эстетическую проблему.

Но самое важное — разобраться в причинах возникновения лишнего веса и сделать изменения в своем рационе питания и образе жизни. Об этом рассказал Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Часто мы решаем сбросить вес спонтанно, под влиянием эмоций. Например, мы решаем полностью отказаться от сладкого. Наша цель — похудение. Но важно сформулировать задачу правильно — это не просто временный отказ от сладкого, а избавление от зависимости от сахара полностью.

Одной из причин, по которой мы не можем сохранить результаты после диеты, является психологический фактор. Мы могли продержаться без сладкого месяц и получить отличные результаты, так как сахар содержит много калорий и вреден для здоровья. Но поскольку мы настраивали себя только на месяц без сладкого, а не на долгосрочные результаты, мы возвращаемся к старой привычке и едим тортик. И вес возвращается, иногда даже больше.

Можно привести и другой пример. Мы решили отказаться от мяса на некоторое время, чтобы похудеть. Продержались пару недель и получили быстрый результат. Но мы не осознали и не сделали никаких изменений в своем рационе питания на долгосрочную перспективу. Мы вернулись к обычной мясной пище, и килограммы вернулись.

Чтобы удержать вес после похудения, необходимо правильно составить свой рацион питания. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы понять причину желания есть сладкое (например, не хватает хрома) или мясное (не хватает железа). Врач может назначить нужные витаминные комплексы или помочь психологически справиться с проблемой. Также важно изучить информацию о вреде сахара и насыщенных жиров, чтобы осознать, почему они вредны для организма.

Избавление от зависимости от сахара и насыщенных жиров сложнее, чем от вредных привычек. Но первый шаг — признать свою зависимость и начать долгий путь к избавлению от нее.

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