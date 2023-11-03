Диетолог Кабанов рассказал, как удержать вес после похудения

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Но самое важное — разобраться в причинах возникновения лишнего веса и сделать изменения в своем рационе питания и образе жизни. Об этом рассказал Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Часто мы решаем сбросить вес спонтанно, под влиянием эмоций. Например, мы решаем полностью отказаться от сладкого. Наша цель — похудение. Но важно сформулировать задачу правильно — это не просто временный отказ от сладкого, а избавление от зависимости от сахара полностью.
Одной из причин, по которой мы не можем сохранить результаты после диеты, является психологический фактор. Мы могли продержаться без сладкого месяц и получить отличные результаты, так как сахар содержит много калорий и вреден для здоровья. Но поскольку мы настраивали себя только на месяц без сладкого, а не на долгосрочные результаты, мы возвращаемся к старой привычке и едим тортик. И вес возвращается, иногда даже больше.
Можно привести и другой пример. Мы решили отказаться от мяса на некоторое время, чтобы похудеть. Продержались пару недель и получили быстрый результат. Но мы не осознали и не сделали никаких изменений в своем рационе питания на долгосрочную перспективу. Мы вернулись к обычной мясной пище, и килограммы вернулись.
Чтобы удержать вес после похудения, необходимо правильно составить свой рацион питания. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы понять причину желания есть сладкое (например, не хватает хрома) или мясное (не хватает железа). Врач может назначить нужные витаминные комплексы или помочь психологически справиться с проблемой. Также важно изучить информацию о вреде сахара и насыщенных жиров, чтобы осознать, почему они вредны для организма.
Избавление от зависимости от сахара и насыщенных жиров сложнее, чем от вредных привычек. Но первый шаг — признать свою зависимость и начать долгий путь к избавлению от нее.