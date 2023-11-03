Диетолог Кабанов рассказал, как удержать вес после похудения

Одной из причин, по которой мы не можем сохранить результаты после диеты, является психологический фактор. Мы могли продержаться без сладкого месяц и получить отличные результаты, так как сахар содержит много калорий и вреден для здоровья. Но поскольку мы настраивали себя только на месяц без сладкого, а не на долгосрочные результаты, мы возвращаемся к старой привычке и едим тортик. И вес возвращается, иногда даже больше.