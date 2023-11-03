Черный список. Две омские компании попали под санкции США

Напомним, что в начале осени в санкционный список США были внесены еще два омских предприятия — «Омсктрансмаш» и Омский завод гражданской авиации. Первая компания является частью концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». «Омсктрансмаш» выпускает танки Т-80БВМ и создает огнеметные системы «Солнцепек», а на заводе гражданской авиации ремонтируют вертолеты Ми-8 и комплектующие.