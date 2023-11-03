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Черный список. Две омские компании попали под санкции США

3 ноября 2023, 10:56
Фото: Midjourney
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Омские компании оказались под американскими санкциями

Информация об этом появилась в управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вчера, 2 ноября.

Так, среди двухсот организаций, попавших под санкции, оказались две омских — дочерняя компания «Газпромнефти» ООО «Газпромнефть каталитическая система» и филиал ОДК «Сатурн». Под ограничения также попали филиалы организации в Санкт-Петербурге, Перми и Москве.

Напомним, что в начале осени в санкционный список США были внесены еще два омских предприятия — «Омсктрансмаш» и Омский завод гражданской авиации. Первая компания является частью концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». «Омсктрансмаш» выпускает танки Т-80БВМ и создает огнеметные системы «Солнцепек», а на заводе гражданской авиации ремонтируют вертолеты Ми-8 и комплектующие.

«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
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#Омск#Омская область#Санкции#Новости#Ограничения#Запрет#Ограничение#Компания#Анастасия Баянова
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