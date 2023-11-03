Черный список. Две омские компании попали под санкции США

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Так, среди двухсот организаций, попавших под санкции, оказались две омских — дочерняя компания «Газпромнефти» ООО «Газпромнефть каталитическая система» и филиал ОДК «Сатурн». Под ограничения также попали филиалы организации в Санкт-Петербурге, Перми и Москве.
Напомним, что в начале осени в санкционный список США были внесены еще два омских предприятия — «Омсктрансмаш» и Омский завод гражданской авиации. Первая компания является частью концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». «Омсктрансмаш» выпускает танки Т-80БВМ и создает огнеметные системы «Солнцепек», а на заводе гражданской авиации ремонтируют вертолеты Ми-8 и комплектующие.