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Без коммуникаций никак. В строящемся омском микрорайоне «Зеленая река» снесут деревья

3 ноября 2023, 09:30
Фото: Город55
Иллюстрация

Ради строительства коммуникаций в омском ЖК «Зеленая река» снесут деревья

Компании в качестве компенсации заплатят около 700 тысяч рублей.

В стенах городской администрации в пятницу, 3 ноября, состоялось очередное заседание «зеленой комиссии». В повестке сегодня было 24 вопроса от компаний и бюджетных организаций.

Две компании — ООО «Бивер» и ООО «Сибстроймонтаж» — заявились с обращением о сносе деревьев на территории микрорайона «Зеленая река», который возводит питерский застройщик ГК «Эталон».

Омской фирме «Бивер», которой владеет Белла Колганова, согласовали снос 2 вязов, 2 кустарников вяза и 100 кв. м поросли. Зеленые насаждения попадают в зону строительства канализационных сетей к микрорайону «Зеленая река», а именно коллектора ДУ 1200 мм. В качестве компенсации компания должна заплатить 78,2 тысячи рублей.

«В стесненных городских условиях возможности сместить трассу канализационного коллектора не представляется возможным. Она запроектирована вдоль проезжей части», — заявил представитель ООО «Бивер».

Согласование этой вырубки прошло без проблем. А один из членов «зеленой комиссии» заявил, что деревья не представляют особой ценности: «вязы — они и есть вязы».

Вторая компания «Сибстроймонтаж» (директор и учредитель — Денис Густов) собирается строить водопровод диаметром 630 мм к новому микрорайону. Ради этого на участке с кадастровым номером 55:36:130126:8659 одобрили вырубку 39 берез. Восстановительная стоимость деревьев составила 600,4 тысячи рублей.

«Строится микрорайон, понятно, без коммуникаций никак», — председатель комиссии.

Напомним, что на прошлой неделе омичи как раз заметили помеченные красной краской деревья в лесу на Волгоградской. Это и оказались березы, которые вырубит «Сибстроймонтаж». Если на тот момент работы по сносу были незаконны, то теперь у компании после компенсационной выплаты будет право вырубить деревья.

Будет проверка. В Омске неизвестные пометили березы для вырубки на Волгоградской
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#Общество#Омск#Строительство#Вырубка деревьев#Канализация#Новости#Водопровод#Снос деревьев#Зеленая река#Вырубка#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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