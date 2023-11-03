Без коммуникаций никак. В строящемся омском микрорайоне «Зеленая река» снесут деревья

Напомним, что на прошлой неделе омичи как раз заметили помеченные красной краской деревья в лесу на Волгоградской. Это и оказались березы, которые вырубит «Сибстроймонтаж». Если на тот момент работы по сносу были незаконны, то теперь у компании после компенсационной выплаты будет право вырубить деревья.