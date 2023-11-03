Без коммуникаций никак. В строящемся омском микрорайоне «Зеленая река» снесут деревья

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В стенах городской администрации в пятницу, 3 ноября, состоялось очередное заседание «зеленой комиссии». В повестке сегодня было 24 вопроса от компаний и бюджетных организаций.
Две компании — ООО «Бивер» и ООО «Сибстроймонтаж» — заявились с обращением о сносе деревьев на территории микрорайона «Зеленая река», который возводит питерский застройщик ГК «Эталон».
Омской фирме «Бивер», которой владеет Белла Колганова, согласовали снос 2 вязов, 2 кустарников вяза и 100 кв. м поросли. Зеленые насаждения попадают в зону строительства канализационных сетей к микрорайону «Зеленая река», а именно коллектора ДУ 1200 мм. В качестве компенсации компания должна заплатить 78,2 тысячи рублей.
«В стесненных городских условиях возможности сместить трассу канализационного коллектора не представляется возможным. Она запроектирована вдоль проезжей части», — заявил представитель ООО «Бивер».
Согласование этой вырубки прошло без проблем. А один из членов «зеленой комиссии» заявил, что деревья не представляют особой ценности: «вязы — они и есть вязы».
Вторая компания «Сибстроймонтаж» (директор и учредитель — Денис Густов) собирается строить водопровод диаметром 630 мм к новому микрорайону. Ради этого на участке с кадастровым номером 55:36:130126:8659 одобрили вырубку 39 берез. Восстановительная стоимость деревьев составила 600,4 тысячи рублей.
«Строится микрорайон, понятно, без коммуникаций никак», — председатель комиссии.
Напомним, что на прошлой неделе омичи как раз заметили помеченные красной краской деревья в лесу на Волгоградской. Это и оказались березы, которые вырубит «Сибстроймонтаж». Если на тот момент работы по сносу были незаконны, то теперь у компании после компенсационной выплаты будет право вырубить деревья.