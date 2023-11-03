Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Певица Алла Пугачева вернулась в свой замок, который расположен в подмосковной деревне Грязь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что Примадонна въехала в Россию через пункт пропуска в Псковской области, а затем добралась до Москвы на поезде. За время, пока она находилась в пути, в замке готовились ко всему, чтобы ей было комфортно по приезде.
О планах Аллы Пугачевой на будущее ничего неизвестно, также неясно, сколько времени она планирует провести в России. Изначально певица проживала в Израиле, но из-за усиления конфликта на Ближнем Востоке перебралась с семьей на Кипр.