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Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь

Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь

3 ноября 2023, 08:42
Алла Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь после прибытия из-за границы, о ее дальнейших планах ничего неизвестно.

Певица Алла Пугачева вернулась в свой замок, который расположен в подмосковной деревне Грязь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что Примадонна въехала в Россию через пункт пропуска в Псковской области, а затем добралась до Москвы на поезде. За время, пока она находилась в пути, в замке готовились ко всему, чтобы ей было комфортно по приезде.

О планах Аллы Пугачевой на будущее ничего неизвестно, также неясно, сколько времени она планирует провести в России. Изначально певица проживала в Израиле, но из-за усиления конфликта на Ближнем Востоке перебралась с семьей на Кипр.

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