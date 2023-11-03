Алла Пугачева вернулась в Россию и хочет вернуть замок в Грязи

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Поэт и музыкант Станислав Барецкий, которому певица Алла Пугачева продала замок в деревне Грязи, заявил в интервью «360», что он надеется жить там с певицей. Он также отметил, что Пугачева приехала в Россию навсегда, пишет 360tv.ru.
Барецкий предложил два условия для возврата замка Пугачевой. Первое — она должна внести залог. Второе — выйти за него замуж. Шоумен подчеркнул, что уже встречался с Аллой Борисовной после ее возвращения в страну и планирует видеться с ней снова, чтобы обсудить этот вопрос.
Он отметил, что Пугачева хорошо выглядит и всегда энергична. Он также сообщил, что она просит вернуть ей замок, поскольку хочет жить в нем.
Алла Пугачева вернулась на родину накануне, однако информации о целях и продолжительности ее визита пока нет.