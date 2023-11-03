Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Алла Пугачева вернулась в Россию и хочет вернуть замок в Грязи

Алла Пугачева вернулась в Россию и хочет вернуть замок в Грязи

3 ноября 2023, 13:45
Поэт и музыкант Станислав Барецкий предлагает замок в Грязи Алле Пугачевой на двух условиях: либо она внесет залог, либо выйдет за него замуж; он также сообщает, что Примадонна приехала в Россию навсегда.

Поэт и музыкант Станислав Барецкий, которому певица Алла Пугачева продала замок в деревне Грязи, заявил в интервью «360», что он надеется жить там с певицей. Он также отметил, что Пугачева приехала в Россию навсегда, пишет 360tv.ru.

Барецкий предложил два условия для возврата замка Пугачевой. Первое — она должна внести залог. Второе — выйти за него замуж. Шоумен подчеркнул, что уже встречался с Аллой Борисовной после ее возвращения в страну и планирует видеться с ней снова, чтобы обсудить этот вопрос.

Он отметил, что Пугачева хорошо выглядит и всегда энергична. Он также сообщил, что она просит вернуть ей замок, поскольку хочет жить в нем.

Алла Пугачева вернулась на родину накануне, однако информации о целях и продолжительности ее визита пока нет.

Подпишитесь
«Малоценная поросль». В Омске срубят тысячи деревьев вдоль улицы 10 лет Октября
Сегодня, 06:52
В Омске «вагнеровцам» предложили заключить контракт с Минобороны
Сегодня, 07:45
Подозреваемые задержаны. На строительстве школы в Омской области похитили 58,5 млн
Сегодня, 04:04
Вместо крыши решето. В детсаду на омском Левобережье с лета не чинили кровлю
Сегодня, 10:53
Убил внук. Появились подробности страшного преступления в деревне Омской области
Сегодня, 08:57
Как строить? Омичу не согласовали вырубку 372 деревьев ради производственного цеха
Сегодня, 09:32