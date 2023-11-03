Алла Пугачева вернулась в Россию и хочет вернуть замок в Грязи

Барецкий предложил два условия для возврата замка Пугачевой. Первое — она должна внести залог. Второе — выйти за него замуж. Шоумен подчеркнул, что уже встречался с Аллой Борисовной после ее возвращения в страну и планирует видеться с ней снова, чтобы обсудить этот вопрос.