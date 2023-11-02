Заметили через полчаса. В Омске прокуратура нагрянула в садик, откуда сбежали дети

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили об организации проверки на фоне инцидента в детском саду № 14 на улице 27-я Северная. Днем 30 октября оттуда ушли двое детей.
Мальчики шести лет во время прогулки группы без проблем смогли покинуть территорию дошкольного учреждения. Они просто вышли через открытые ворота. Спустя полчаса работники садика заметили, что двое подопечных исчезли.
Дети в это время выбрались в город, сели на общественный транспорт, попытавшись доехать до работы одного из родителей. Несовершеннолетние самостоятельно смогли добраться до улицы Партизанской.
«Нахождение малолетних без надзора на улицах города при отрицательной температуре наружного воздуха, угрожало их жизни и здоровью», — заметили сотрудники надзорного ведомства.
Прокуратура Центрального округа внесла представление руководству детского сада. Невнимательных работников собираются привлечь к административной ответственности.