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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

иллюстрация

Заметили через полчаса. В Омске прокуратура нагрянула в садик, откуда сбежали дети

2 ноября 2023, 07:08
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске прокуратура нагрянула с проверкой в садик, откуда сбежали дети

Воспитанникам удалось свободно пройти через ворота учреждения.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили об организации проверки на фоне инцидента в детском саду № 14 на улице 27-я Северная. Днем 30 октября оттуда ушли двое детей.

Мальчики шести лет во время прогулки группы без проблем смогли покинуть территорию дошкольного учреждения. Они просто вышли через открытые ворота. Спустя полчаса работники садика заметили, что двое подопечных исчезли.

Дети в это время выбрались в город, сели на общественный транспорт, попытавшись доехать до работы одного из родителей. Несовершеннолетние самостоятельно смогли добраться до улицы Партизанской.

«Нахождение малолетних без надзора на улицах города при отрицательной температуре наружного воздуха, угрожало их жизни и здоровью», — заметили сотрудники надзорного ведомства.

Прокуратура Центрального округа внесла представление руководству детского сада. Невнимательных работников собираются привлечь к административной ответственности.

Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Дети#Детский сад#Новости#Алина Ясинская
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