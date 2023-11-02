Ясновидящая рассказала, зачем высшие силы испытывают людей через отношения

Вместо того чтобы роптать на судьбу, нужно понять, что этот урок был послан нам высшими силами неслучайно, говорит Уайт. Когда воспоминания о прошлой любви перестанут вызывать эмоции, и мы осознаем, что урок пройден, это будет означать, что мы готовы к новой, счастливой любви в нашей жизни.