Ясновидящая рассказала, зачем высшие силы испытывают людей через отношения

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Ясновидящая Бэла Уайт раскрыла интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему высшие силы так строго проверяют нас, послав нам сложные отношения. Она утверждает, что боль и страдания в любви приходят к нам для нашего развития и работы над собой.
«Мы все приходим в эту жизнь с определенными задачами и уроками, чтобы пройти через испытания. Одной из таких ситуаций является кармический брак. Обычно это отношения, где мужчина немного младше женщины, примерно на 5-6 лет. Такие отношения только приносят страдания», — объясняет Уайт.
Возраст не имеет значения для начала кармических отношений, считает ясновидящая. Иногда это может произойти даже в молодом возрасте, когда между двумя людьми возникает мощная вспышка и ощущение настоящей любви. Но вскоре эти отношения превращаются в пытки и разрушают жизни обоих партнеров.
Вместо того чтобы роптать на судьбу, нужно понять, что этот урок был послан нам высшими силами неслучайно, говорит Уайт. Когда воспоминания о прошлой любви перестанут вызывать эмоции, и мы осознаем, что урок пройден, это будет означать, что мы готовы к новой, счастливой любви в нашей жизни.