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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Ясновидящая рассказала, зачем высшие силы испытывают людей через отношения

Ясновидящая рассказала, зачем высшие силы испытывают людей через отношения

2 ноября 2023, 16:36
Фото: 1MI
Найти партнера для всей жизни с первого раза не удается многим людям. Многие проходят через болезненные разводы, прежде чем найти свою вторую половинку. Эзотерики утверждают, что все эти трудности и испытания, которые мы переживаем в отношениях, имеют глубокий смысл.

Ясновидящая Бэла Уайт раскрыла интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему высшие силы так строго проверяют нас, послав нам сложные отношения. Она утверждает, что боль и страдания в любви приходят к нам для нашего развития и работы над собой.

«Мы все приходим в эту жизнь с определенными задачами и уроками, чтобы пройти через испытания. Одной из таких ситуаций является кармический брак. Обычно это отношения, где мужчина немного младше женщины, примерно на 5-6 лет. Такие отношения только приносят страдания», — объясняет Уайт.

Возраст не имеет значения для начала кармических отношений, считает ясновидящая. Иногда это может произойти даже в молодом возрасте, когда между двумя людьми возникает мощная вспышка и ощущение настоящей любви. Но вскоре эти отношения превращаются в пытки и разрушают жизни обоих партнеров.

Вместо того чтобы роптать на судьбу, нужно понять, что этот урок был послан нам высшими силами неслучайно, говорит Уайт. Когда воспоминания о прошлой любви перестанут вызывать эмоции, и мы осознаем, что урок пройден, это будет означать, что мы готовы к новой, счастливой любви в нашей жизни.

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