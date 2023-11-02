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Взрыв газового баллона на стройке в Екатеринбурге: пострадали двое рабочих

2 ноября 2023, 09:53
На стройке жилого дома в Екатеринбурге произошел взрыв газового цилиндра, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области. В результате инцидента два рабочих подрядной фирмы получили травмы.

По информации Следственного комитета, во время проведения работ по сварке газосварочным аппаратом произошел несчастный случай, в результате которого пострадали двое рабочих. Их доставили в медицинское учреждение с травмами. На месте происшествия следователи Следственного комитета проводят осмотр, опрашивают свидетелей и запрашивают необходимую документацию, регулирующую соблюдение правил безопасности на данной строительной площадке, пишет ФедералПресс.

Как уточнили в Управлении МВД по Екатеринбургу, происшествие случилось на улице Мельникова. Пострадавшие — два рабочих, 35 и 22 лет. Их доставили в Центральную городскую больницу № 23 с ожогами верхних дыхательных путей и переломами нижних конечностей.

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