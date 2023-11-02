Взрыв газового баллона на стройке в Екатеринбурге: пострадали двое рабочих

По информации Следственного комитета, во время проведения работ по сварке газосварочным аппаратом произошел несчастный случай, в результате которого пострадали двое рабочих. Их доставили в медицинское учреждение с травмами. На месте происшествия следователи Следственного комитета проводят осмотр, опрашивают свидетелей и запрашивают необходимую документацию, регулирующую соблюдение правил безопасности на данной строительной площадке, пишет ФедералПресс.