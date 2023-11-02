Взрыв газового баллона на стройке в Екатеринбурге: пострадали двое рабочих

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
По информации Следственного комитета, во время проведения работ по сварке газосварочным аппаратом произошел несчастный случай, в результате которого пострадали двое рабочих. Их доставили в медицинское учреждение с травмами. На месте происшествия следователи Следственного комитета проводят осмотр, опрашивают свидетелей и запрашивают необходимую документацию, регулирующую соблюдение правил безопасности на данной строительной площадке, пишет ФедералПресс.
Как уточнили в Управлении МВД по Екатеринбургу, происшествие случилось на улице Мельникова. Пострадавшие — два рабочих, 35 и 22 лет. Их доставили в Центральную городскую больницу № 23 с ожогами верхних дыхательных путей и переломами нижних конечностей.