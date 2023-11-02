ВВП России за I полугодие 2023 года составил 75 трлн рублей

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте внутреннего продукта страны на 2,8% за период с января по сентябрь 2023 года. Он также подчеркнул, что экономика России успешно преодолела трудности, связанные с внешними факторами, и ожидается ее дальнейший рост в конце года.