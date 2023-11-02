ВВП России за I полугодие 2023 года составил 75 трлн рублей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:39
Согласно информации Росстата, рост ВВП России во втором квартале текущего года составил 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом квартале этот показатель составил 8,6 процента, пишет Общественная служба новостей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте внутреннего продукта страны на 2,8% за период с января по сентябрь 2023 года. Он также подчеркнул, что экономика России успешно преодолела трудности, связанные с внешними факторами, и ожидается ее дальнейший рост в конце года.