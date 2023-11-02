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ВВП России за I полугодие 2023 года составил 75 трлн рублей

2 ноября 2023, 06:38
В первом полугодии 2023 года валовый внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации достиг отметки в 75 триллионов 391,5 миллиарда рублей. Эти данные были опубликованы Росстатом на основе предварительной оценки.

Согласно информации Росстата, рост ВВП России во втором квартале текущего года составил 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом квартале этот показатель составил 8,6 процента, пишет Общественная служба новостей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте внутреннего продукта страны на 2,8% за период с января по сентябрь 2023 года. Он также подчеркнул, что экономика России успешно преодолела трудности, связанные с внешними факторами, и ожидается ее дальнейший рост в конце года.

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