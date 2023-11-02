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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:44

В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств

Все старенькие. В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств

2 ноября 2023, 09:41
Фото: Александр Труш

В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств

Чиновники будут находиться на своих постах в течение года, далее их кандидатуры вновь пересмотрят.

В правительстве Омской области были переназначены руководители нескольких ведомств. Губернатор Хоценко подписал соответствующие распоряжения. Обновления произошли в трех ветках.

Так, начальником Госжилинспекции остался Александр Киреев, руководителем Главного управления ветеринарии — Владимир Плащенко. Ответственным за деятельность Главного государственно-правового управления региона по-прежнему является Антон Банников. С ними были заключены контракты сроком на один год, уточняется в распоряжениях.

Ранее Город55 писал об исключении министров из аппарата правительства Омской области. Теперь туда включены только губернатор и его заместители. Хоценко обосновал свое мнение по этому поводу, о чем можно прочитать ниже по ссылке.

А в конце октября из областного правительства ушел Илья Лобов, который с 2018 года являлся министром природных ресурсов и экологии Омской области. Пока что обязанности главы ведомства исполняет его первый заместитель. Городу55 удалось узнать о новом министре.

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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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