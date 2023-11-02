gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября 2023, 09:41

Published 2 ноября 2023, 09:41

Modified 2 ноября 2023, 09:44

Updated 2 ноября 2023, 09:44

Все старенькие. В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств

2 ноября 2023, 09:41

В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств

Чиновники будут находиться на своих постах в течение года, далее их кандидатуры вновь пересмотрят.

В правительстве Омской области были переназначены руководители нескольких ведомств. Губернатор Хоценко подписал соответствующие распоряжения. Обновления произошли в трех ветках.

Так, начальником Госжилинспекции остался Александр Киреев, руководителем Главного управления ветеринарии — Владимир Плащенко. Ответственным за деятельность Главного государственно-правового управления региона по-прежнему является Антон Банников. С ними были заключены контракты сроком на один год, уточняется в распоряжениях.

Ранее Город55 писал об исключении министров из аппарата правительства Омской области. Теперь туда включены только губернатор и его заместители. Хоценко обосновал свое мнение по этому поводу, о чем можно прочитать ниже по ссылке.

А в конце октября из областного правительства ушел Илья Лобов, который с 2018 года являлся министром природных ресурсов и экологии Омской области. Пока что обязанности главы ведомства исполняет его первый заместитель. Городу55 удалось узнать о новом министре.

Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области
Узнать подробнее
Ежиков спас, омичей не смог: чем запомнился экс-министр экологии Омской области Лобов
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Виталий Хоценко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика