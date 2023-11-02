Все старенькие. В омском правительстве переназначили руководителей трех ведомств

Posted 2 ноября 2023, 09:41
Published 2 ноября 2023, 09:41
Modified 2 ноября 2023, 09:44
Updated 2 ноября 2023, 09:44
В правительстве Омской области были переназначены руководители нескольких ведомств. Губернатор Хоценко подписал соответствующие распоряжения. Обновления произошли в трех ветках.
Так, начальником Госжилинспекции остался Александр Киреев, руководителем Главного управления ветеринарии — Владимир Плащенко. Ответственным за деятельность Главного государственно-правового управления региона по-прежнему является Антон Банников. С ними были заключены контракты сроком на один год, уточняется в распоряжениях.
Ранее Город55 писал об исключении министров из аппарата правительства Омской области. Теперь туда включены только губернатор и его заместители. Хоценко обосновал свое мнение по этому поводу, о чем можно прочитать ниже по ссылке.
А в конце октября из областного правительства ушел Илья Лобов, который с 2018 года являлся министром природных ресурсов и экологии Омской области. Пока что обязанности главы ведомства исполняет его первый заместитель. Городу55 удалось узнать о новом министре.