Врачи Сахалина проходят учёбу у специалистов Федерального центра медицины катастроф

«Мы ведем уже третий день лекции и видим, что доктора у вас очень опытные. Им приходится работать при любых условиях и на разных поверхностях — равнины, сопки, водоемы. Сегодня у нас практическая отработка навыка загрузки пострадавших на борт воздушного судна с помощью спинальных досок и вакуумных матрасов. Мы показываем более щадящие способы транспортировки, которые помогут пациенту лучше себя чувствовать при проведении необходимых манипуляций и доставке в медучреждение», — рассказал заслуженный врач РФ, анестезиолог-реаниматолог бригады экстренного реагирования Полевого многопрофильного госпиталя Федерального центра медицины катастроф Александр Попов.