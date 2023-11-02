Владимир Евтушенков передал долю гостиницы «Космос» госкорпорации «Туризм. РФ»

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
В обществе с ограниченной ответственностью «Космос Отель Омск», прописанном в Омске на набережной Тухачевского, изменилась структура собственности. Весь уставный капитал фирмы до 30 октября принадлежал ООО «Космос Отель Групп», «дочке» компании АФК «Система», которой владеет миллиардер Владимир Евтушенков. Однако теперь 18,11% перешли к АО «Корпорация Туризм.РФ».
Новый учредитель принадлежит АО «Кавказ РФ», единственным владельцем которого, в свою очередь, является федеральное Минэкономразвития. Таким образом, Евтушенков уступил часть своей компании госкорпорации.
Напомним: ООО «Космос Отель Омск» принадлежит гостиница Cosmos на набережной Тухачевского в центре Омска, которую торжественно открыли вчера, 1 ноября. «Корпорация Туризм.РФ» участвовала в реализации этого проекта.