Владимир Евтушенков передал долю гостиницы «Космос» госкорпорации «Туризм. РФ»

В обществе с ограниченной ответственностью «Космос Отель Омск», прописанном в Омске на набережной Тухачевского, изменилась структура собственности. Весь уставный капитал фирмы до 30 октября принадлежал ООО «Космос Отель Групп», «дочке» компании АФК «Система», которой владеет миллиардер Владимир Евтушенков. Однако теперь 18,11% перешли к АО «Корпорация Туризм.РФ».