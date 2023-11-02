Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал об обновлении парка сельскохозяйственной техники в регионе. За 9 месяцев нынешнего года закупили 1200 комбайнов, тракторов и посевных машин.
«С начала года аграрии закупили тракторы различного класса, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающие и посевные машины, а также зернотоковое оборудование на 4 млрд рублей. Больше всего новой сельхозтехники приобрели для Калачинского, Горьковского, Павлоградского и Омского районов. Хорошим подспорьем также являются субсидии по возмещению части затрат на модернизацию сельскохозяйственного производства и на топливо, которое использовали во время уборочной кампании», — отметил губернатор.
За счет поддержки из бюджета приобрели 198 единиц техники на сумму 552,3 млн рублей. Субсидия из бюджета Омской области составила более 150 млн.
Аграриям в этом году также будет оказана помощь по возмещению затрат на дизельное топливо, которое было закуплено во время уборочной. На эти цели пойдет 100 млн рублей.