Виталий Хоценко перед Днем народного единства вручил омичам государственные награды

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В преддверии Дня народного единства губернатор Омской области Виталий Хоценко по поручению президента вручил награды жителям региона. Владимир Путин отметил омичей за выдающиеся заслуги.
«Предстоящий День народного единства — напоминание, что сила нашей страны при всём многообразии наших культур, религий, национальностей, рода занятий и профессий — в нашем единстве. Все вы занимаетесь разной работой: кто-то учит, кто-то лечит, кто-то каждый день находится у станка, выпускает продукцию для гражданских отраслей и военно-промышленного комплекса, приближая победу, а кто-то производит продукты питания или занимается просвещением, культурным обогащением людей. Но все вместе мы делаем общее дело для нашей страны», — сказал Виталий Хоценко.
Главный балетмейстер Омского русского народного хора Зуфар Толбеев награжден орденом Дружбы за вклад в развитие культуры и искусства. Заслуженный артист известен проектами «Откровения истории России», «Ермак. Легенда Сибири» и «Наследники Сибири». Зуфар Толбеев в этом году отметил 65-летний юбилей.
«Сегодня на нашем коллективе лежит огромная культурно-нравственная ответственность за патриотическое воспитание нашего зрителя. Эта награда — стимул не только для меня, но и всех артистов Омского русского народного хора с еще большей отдачей и страстью творить во славу искусства и культуры любимой Омской области», — сказал Зуфар Толбеев.
Ведущий конструктор ЦКБА Виталий Юлун получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за укрепление обороноспособности страны.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены два работника ЦКБА — слесари-сборщики Алексей Архипов и Владимир Павличев, три работника Омсктрансмаша — слесарь-электромонтажник Игорь Кушнир, оператор станков с программным управлением Евгений Назаров, начальник отдела систем управления огнем Чухин Сергей, а также монтажник ПАО «Сатурн» Лариса Мосейкина, председатель совета областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Белов.
Артист Омского академического симфонического оркестра Сергей Бутиков удостоен звания «Заслуженный артист РФ». Преподавателю школы № 109 Наталье Осадчей присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
Почетные знаки и удостоверения «Заслуженный работник транспорта РФ» получили оператор дефектоскопной тележки Иртышской дистанции пути Сергей Дойлиды и дежурный по станции Карбышево II Нэли Овсянович.
Ветеринарному врачу дезотряда Омского областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных Владимиру Бордюгу присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ».
Звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоены слесарь-испытатель Григорий Бицутин и слесарь-ремонтник Виктор Конев — работники «Омсктрансмаша».
Худрук омской «Галерки» Владимир Витько награжден Почетной грамотой Президента РФ. Сегодня он принимал поздравления не только с присвоением высокой награды, но и днем рождения — 2 ноября ему исполняется 76 лет.
Благодарностью Президента РФ поощрены дежурный по железнодорожной станции Марьяновка Ирина Малыхина, преподаватель ДШИ № 1 им. Ю. И. Янкелевича Лариса Михайлова, директор Центра патриотического воспитания молодежи Виктор Акимочкин, начальник организационно-планового отдела областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Раиса Кашинская, председатель комиссии по патриотическому воспитанию областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Анатолий Полежаев.
Почетной грамотой Совета Федерации РФ награжден заведующий хирургическим отделением КМХЦ Илья Зятьков и председатель комитета областной общественной организации «Совет солдатских родителей» Любовь Лобова. Благодарностью председателя Совета Федерации РФ поощрены глава Таврического района Игорь Баннов, заведующая оториноларингологическим отделением КМХЦ Людмила Доронина, старший научный сотрудник ОНИИПа Александр Киселев, учитель начальных классов Богословской средней школы Омского района Татьяна Савенок.