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Великая депрессия и голодные марши: влияние фрагментации на мировую экономику

Великая депрессия и голодные марши: влияние фрагментации на мировую экономику

2 ноября 2023, 18:24
Фото: Midjourney
Мировая экономика стоит перед угрозой потери до 5% ВВП из-за возможной фрагментации, что приведет к ограничению рынка сбыта и примитивизации экономики.

Мировая экономика может потерять значительную часть своего ВВП в результате фрагментации торговли и разделения государств на блоки. Глава Всемирной торговой организации выразила опасения относительно возможных последствий этого процесса. Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский поделился c 360tv.ru своим мнением на этот счет.

Он считает, что фрагментация будет иметь еще более негативное воздействие на мировую экономику. Рынки сбыта и масштабы торговли, которые обеспечивают глобализация и свободная торговля, зависят от слаженного сотрудничества и создания цепочек добавленной стоимости.

Когда ограничивается доступ к рынкам сбыта, особенно технологически развитые отрасли, у которых есть длинные производственные цепочки и высокая добавленная стоимость, страдают больше всего. Это приводит к упрощению экономики и ее отставанию от передовых технологий и инноваций.

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