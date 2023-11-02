Великая депрессия и голодные марши: влияние фрагментации на мировую экономику

Когда ограничивается доступ к рынкам сбыта, особенно технологически развитые отрасли, у которых есть длинные производственные цепочки и высокая добавленная стоимость, страдают больше всего. Это приводит к упрощению экономики и ее отставанию от передовых технологий и инноваций.