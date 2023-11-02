Великая депрессия и голодные марши: влияние фрагментации на мировую экономику

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Мировая экономика может потерять значительную часть своего ВВП в результате фрагментации торговли и разделения государств на блоки. Глава Всемирной торговой организации выразила опасения относительно возможных последствий этого процесса. Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский поделился c 360tv.ru своим мнением на этот счет.
Он считает, что фрагментация будет иметь еще более негативное воздействие на мировую экономику. Рынки сбыта и масштабы торговли, которые обеспечивают глобализация и свободная торговля, зависят от слаженного сотрудничества и создания цепочек добавленной стоимости.
Когда ограничивается доступ к рынкам сбыта, особенно технологически развитые отрасли, у которых есть длинные производственные цепочки и высокая добавленная стоимость, страдают больше всего. Это приводит к упрощению экономики и ее отставанию от передовых технологий и инноваций.