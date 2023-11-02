В Сахалинской области отремонтировали более 1300 дворов к ноябрю 2023 года

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Лидером по объемам работ стал Южно-Сахалинск. Подрядные организации выполнили ямочный ремонт в 605 дворах. На юге Сахалина также отличились Корсаков (107 дворов), Анива (105 дворов), Холмск (97 дворов). Что касается северной части области, здесь высокие показатели у Охинского района — там привели в порядок 64 двора. На Курильских островах строители отремонтировали 18 объектов. В Углегорском районе осталось выполнить ремонт на 6 придомовых территориях.
«Для жителей Сахалинской области тема ремонта дворов продолжает оставаться актуальной, но не стоит так остро, как 5 лет назад. Ввиду того, что капитальный ремонт является довольно дорогостоящим, решить вопрос позволяет текущий ремонт. В начале года перед нами стояла задача привести в порядок около 1200 дворов, но муниципалитеты набрали хороший темп и сделать удалось больше», — подчеркнул первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров.
В Александровск-Сахалинском районе отремонтировали 29 дворов вместо планируемых 18, в Долинском — 80 вместо 65. В Анивском городском округе изначально запланировали провести работы в 79 дворах, но их количество увеличили до 105.
«На придомовой территории было несколько крупных ям и незначительные повреждения асфальта. Автомобилистам приходилось их объезжать, неудобства возникали и у мам с колясками. Сейчас, когда все недочеты устранили, передвигаться стало гораздо безопаснее», — поделился житель Анивы Сергей Романов.
Текущий (ямочный) ремонт в Сахалинской области проводят с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение». Количество дворов ежегодно увеличивается. Так, если в 2021 году в регионе отремонтировали 686 объектов, то в 2022 году их число выросло до 1022, а в 2023-м превысило 1300. Ход благоустройства не только профильные специалисты, но и активные жители Сахалина и Курил.