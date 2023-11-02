В Сахалинской области отремонтировали более 1300 дворов к ноябрю 2023 года

Текущий (ямочный) ремонт в Сахалинской области проводят с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение». Количество дворов ежегодно увеличивается. Так, если в 2021 году в регионе отремонтировали 686 объектов, то в 2022 году их число выросло до 1022, а в 2023-м превысило 1300. Ход благоустройства не только профильные специалисты, но и активные жители Сахалина и Курил.