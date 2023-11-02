В России замедлился рост цен на яйца, свинину и мясо кур

Одновременно с этим, ускорение роста цен наблюдалось на подсолнечном масле (0,24% против 0,09% на предыдущей неделе), сахаре (0,17% против 0,15%) и рыбе (0,25% против 0%). За весь год цена на масло снизилась на 1,58%, а сахар и рыба подорожали на 17,57% и 6,58% соответственно.