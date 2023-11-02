В России замедлился рост цен на яйца, свинину и мясо кур

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Цены на куриные яйца также несколько замедлили рост и увеличились на 2,26% (неделей ранее — на 2,45%). С начала года свинина подорожала на 12,39%, курятина — на 29,02%, а яйца — на 18,5%, пишет Общественная служба новостей.
Одновременно с этим, ускорение роста цен наблюдалось на подсолнечном масле (0,24% против 0,09% на предыдущей неделе), сахаре (0,17% против 0,15%) и рыбе (0,25% против 0%). За весь год цена на масло снизилась на 1,58%, а сахар и рыба подорожали на 17,57% и 6,58% соответственно.
Отдельно стоит отметить, что рост цен на овощи на прошлой неделе составил в среднем 1,1%, что немного меньше, чем за предыдущую неделю (1,2%).