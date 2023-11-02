В России для детей мигрантов будет введена обязательная медицинская страховка

В Российской Федерации планируется внедрить новый законопроект, который предписывает семьям мигрантов приобрести медицинскую страховку для своих детей. Об этом заявила Мария Львова-Белова, чиновник, ответственный по правам детей при президенте РФ.