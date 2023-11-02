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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В России для детей мигрантов будет введена обязательная медицинская страховка

2 ноября 2023, 06:15
В Российской Федерации планируется внедрить новый законопроект, который предписывает семьям мигрантов приобрести медицинскую страховку для своих детей. Об этом заявила Мария Львова-Белова, чиновник, ответственный по правам детей при президенте РФ.

Она подчеркнула, что оказание медицинской помощи детям без гражданства России вызывает серьезную тревогу. В своем телеграм-канале Львова-Белова отметила, что страна готова принимать мигрантов, но при этом необходимо соблюдение определенных правил, пишет Общественная служба новостей.

Она подчеркнула, что для изменения ситуации нужно сотрудничество с государствами, из которых приезжают трудовые мигранты, и от этого зависит будущее общества.

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