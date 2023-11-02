В России для детей мигрантов будет введена обязательная медицинская страховка

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Она подчеркнула, что оказание медицинской помощи детям без гражданства России вызывает серьезную тревогу. В своем телеграм-канале Львова-Белова отметила, что страна готова принимать мигрантов, но при этом необходимо соблюдение определенных правил, пишет Общественная служба новостей.
Она подчеркнула, что для изменения ситуации нужно сотрудничество с государствами, из которых приезжают трудовые мигранты, и от этого зависит будущее общества.