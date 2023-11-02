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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В Приморье мать ударила спящего ребёнка несколько раз ножом и ушла спать

2 ноября 2023, 11:42
По словам представителя Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, женщину из Владивостока, подозреваемую в убийстве своего четырехлетнего сына, поместили в тюрьму, пишет Pravda.Ru.

Трагическое событие произошло 31 октября, когда мать нанесла несколько ножевых ударов спящему ребенку и затем пошла спать. Отец обнаружил окровавленного мальчика в его кроватке.

«По запросу следователя Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, 45-летней женщине, подозреваемой в убийстве ее четырехлетнего сына, была присуждена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник агентству РИА Новости.

Ранее отец ребенка рассказал, что у его супруги последнее время наблюдались проблемы с психикой. Женщина признала свою вину и может быть осуждена на срок до 20 лет лишения свободы.

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