В Приморье мать ударила спящего ребёнка несколько раз ножом и ушла спать

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Трагическое событие произошло 31 октября, когда мать нанесла несколько ножевых ударов спящему ребенку и затем пошла спать. Отец обнаружил окровавленного мальчика в его кроватке.
«По запросу следователя Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, 45-летней женщине, подозреваемой в убийстве ее четырехлетнего сына, была присуждена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник агентству РИА Новости.
Ранее отец ребенка рассказал, что у его супруги последнее время наблюдались проблемы с психикой. Женщина признала свою вину и может быть осуждена на срок до 20 лет лишения свободы.